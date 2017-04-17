CHP’lilerden büyük tepki, Kılıçdaroğlu’nu istifaya çağırdılar
Dün geceki halk oylamasında hüsranla karşılaşan CHP’liler Kılıçdaroğlu’na büyük tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları Kılıçdaroğlu'nu istifa etmeye çağırdı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana üst üste seçimlerden başarısız sonuçlar alması CHP'ye oy ver veren vatandaşları çileden çıkardı. Dün gerçekleşen halk oylamasında Evet'in çıkmasıyla Kılıçdaroğlu, başarısızlık tablosuna bir yenisini daha eklemiş oldu.
Yine bir seçimde sandıkta hüsranla karşılaşan CHP’liler Kılıçdaroğlu’na büyük tepki gösterdi. Partili üyelerin dün gece genel merkezde Kılıçdaroğlu’nu protesto etmesinden sonra sosyal medyada da tepkiler çığ gibi büyümeye başladı. Referandum sonucundan memnun olmayan CHP’li vatandaşlar #Kılıçdaroğluİstifa hashtagiyle Kılıçdaroğlu'nu istifa etmeye çağırdı.
#Kılıçdaroğluİstifa hashtagiyle yapılan paylaşımlar Twitter'da en çok konuşulan 2. konu oldu.
İşte sosyal medyadaki tepkilerden bazıları:
Tekadam1923 @1923"Başarısız olduğu halde istifa etmeyenlere Aziz Yıldırım'ın ardından Kemal Kılıçdaroğlu'da eklendi."
Halitisci @Halitisci: Kesinlikle #Kılıçdaroğluİstifa diyenlere katılıyorum.
Bize,bizim gibi mücadeleci LİDER Lazım ki arkasından gönül rahatlığıyla YÜRÜYELİM
All colors @TouchColors: ATATÜRK ün davasını güdecek adamda atatürk gibi yürek olmalı #kılıçdaroğlui̇stifa
kuvay-i milliye @since_1994_ege: Bu saatten sonra HAYIR profillerinin hepsi kuvay-i milliye olarak devam etmelidir. #YeniBaşlıyoruz
HayalE.T#Hayır @Hayalet: Onurun varsa istifa et!!
Dido @didotosbik: ATATÜRK ün davasını güdecek adamda atatürk gibi yürek olmalı #kılıçdaroğlui̇stifa
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