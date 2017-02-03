Rektör Bircan: Biz CHP'nin sevdiği rektörler gibi ikna odası açmıyoruz

Anayasa değişikliği referandumuna 'Evet' dediği için sosyal medyada CHP'lilerin hedefi haline gelen Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, açıklamalarının arkasında durdu. Ülkenin menfaatine olduğunu düşündükleri her konuda görüş beyan etmenin anormal olmadığını aksine tam da olması gerektiğini belirten Bircan, "Biz onların sevdiği akademisyenler veya rektörler gibi kimseyi ikna odasına almıyoruz. Ben doğru olduğuna inandığım şeyi söylüyorum. Kimseyi de benim doğrularıma inanması için zorlamıyorum. Kendi görüşümü açıkladım. İnandığım şeyi söylemekten de çekinecek değilim" şeklinde konuştu.