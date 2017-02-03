Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Rektör Bircan: Biz CHP'nin sevdiği rektörler gibi ikna odası açmıyoruz

Referandumda 'Evet' oyu kullanacağını açıkladıktan sonra CHP'nin hedef gösterdiği Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Bircan, “Biz onların sevdiği rektörler gibi ikna odası açmıyoruz. Kendi görüşümüzü açıklıyoruz, bundan da çekinecek değiliz' dedi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Anayasa değişikliği referandumuna 'Evet' dediği için sosyal medyada CHP'lilerin hedefi haline gelen Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, açıklamalarının arkasında durdu. Ülkenin menfaatine olduğunu düşündükleri her konuda görüş beyan etmenin anormal olmadığını aksine tam da olması gerektiğini belirten Bircan, "Biz onların sevdiği akademisyenler veya rektörler gibi kimseyi ikna odasına almıyoruz. Ben doğru olduğuna inandığım şeyi söylüyorum. Kimseyi de benim doğrularıma inanması için zorlamıyorum. Kendi görüşümü açıkladım. İnandığım şeyi söylemekten de çekinecek değilim" şeklinde konuştu.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım: Terör örgütlerini bölgeden temizlemek hepimizin ortak sorumluluğudur

Başbakan Yıldırım: Terör örgütlerini bölgeden temizlemek hepimizin ortak sorumluluğudur

Sınırları zorlayan pratik bilgiler

Sınırları zorlayan pratik bilgiler

Kayıp kıta bulundu

Kayıp kıta bulundu

Yaramaz köpek kafasını tekerleğe sıkıştırdı

Yaramaz köpek kafasını tekerleğe sıkıştırdı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA