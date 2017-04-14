CHP'nin büyükşehir adayı referanduma destek verdi
Son yerel seçimlerde CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Necati Şahin, referandumda vicdan borcu olarak 'evet' diyeceğini açıkladı.
- İHA
Cumalıkızık Mahallesi'nde Yıldırımlı gençlerin oluşturduğu Bursa Platformu'nu ziyaret eden Necati Şahin, vicdani borcu olarak "evet" diyeceğini söyledi. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Şahin, “40 yılını Bursa’da geçirmiş, onlarca meslek odalarında ve vakıflarda görev yapmış, bir yerlere aday olmuş, halkın güvenini almış kişi olarak buradayım. Burada bir siyasi parti seçimi olmuyor. Burada olan hadise, her vatandaşın ciddi bir şekilde ilgilenmesi gerektiği referandumdur. Ama yakışıksız bir şekilde bu referandumun da sabote edildiğini görüyoruz. Hayır diyenler de evet diyenler de bu memleketin vatandaşıdır. Onların hiç biri verdiği oydan dolayı pişman olmamalıdır. Seçilmişlerin yıpratılması gerçekten güzel bir davranış değil. Cumhurbaşkanının, başbakanın mutlak suretle itibarının korunması gerekiyor. Bütün siyasi partilerin itibarların korunması gerekiyor. Siyasi partiler bir amaç değil, araçtır. Bu referandumda milletin sağduyusunu baktım. Sokak ne diyor? Kadınlarımız ne diyor? Hepsinin evet dediğini gördüm. Biz onlara güvenmeliyiz. Eğer bir seçime girdiğiniz zaman vatandaşın tercihine saygı göstermek durumundayız. Vatandaş eğer size oy vermiyorsa, vatandaşı suçlayamazsınız. Bende de eksiklik var diye kendinize bakmanız gerekiyor. Eksiğinizi tamamlamaya çalışacaksınız. Bu bağlamda ben de özellikle hiçbir siyasi gayesi olmayarak, belki tansiyonu düşürmek için, belki bir farkındalık oluşturmak için onlar gibi düşünerek evet diyeceğim” dedi.
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