CHP'nin çekiliriz tehdidine AK Parti'den ilk tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke'nin sözleriyle ilgili "Sayın sözcünün ifade etmiş olduğu 'Meclisten çekiliriz' tarzı söylemin, vahim bir söylem olduğunu düşünüyorum." dedi.

Turan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı öncesi, parti genel merkezi önünde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Böke'nin, CHP'nin bundan sonra nasıl yol izleyeceğine ilişkin, "Bunun içerisine Meclisten çekilmek de girer." şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Turan, siyasetin, toplumsal bir gereklilik, aynı zamanda bir matematik olduğunu söyledi.

Halk oylamasının ardından ortada bir sonuç olduğunu, sonuçla ilgili usul tartışmalarının, kendilerinin değil Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) işi olduğunu dile getiren Turan, "CHP'nin ilgilileri, itirazlarını yapacaklar, buna ilişkin kararları da YSK, yine kanuna, anayasaya, kendi teamüllerine uygun şekilde verecektir. Bu bizim tartışmamız değil. Bu tartışma YSK'nın tartışması ancak biz şunu biliyoruz, 'evet' oyları net bir şekilde, yüzde 50'den fazla sonuçla sandığa yansımıştır." ifadelerini kullandı.

Birtakım teknik tartışmaların, halkın iradesinin sandığa yansımasına engel olmadığını ifade eden Turan, anayasa değişikliği halk oylamasına yönelik itirazları, YSK'nın değerlendireceğini belirtti.

"CHP'NİN YÖNETİCİLERİ BU GİDİŞATA BİR DUR DİYECEKTİR"

Turan, Böke'nin açıklamalarına ilişkin, şunları söyledi:

"Sayın Sözcünün ifade etmiş olduğu 'Meclisten çekiliriz.' tarzı söylemin, vahim bir söylem olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz CHP Lideri Sayın Kılıçdaroğlu, kampanya döneminde çok naif bir dil kullanmıştı, çok saygılı bir kampanya, sözüm ona yürütmüştü. Biz de demiştik ki seçim bittiği akşam tekrar CHP fabrika ayarlarına geri döner ve tekrar eski CHP olur. Nitekim geldiğimiz yerde onu görüyoruz. Halk 'evet' demediği için bunlara, tuttular tekrar halkı aşağılayan, usule itiraz eden, daha ötesi 'Meclisten çekiliriz.' tarzı, marjinal partilerin yapacağı söylemlere başvurmaya başladılar. Ben ümit ediyorum, CHP'nin yöneticileri, seçmenleri, bu tarza, demokratik olmayan bu dile bir ayar verecektir, bu gidişata bir 'dur' diyecektir. Bu fabrika ayarlarına, aslında milletin ayarlarına dönmek gerektiğini hatırlatacaktır diye düşünüyorum."

"DEMOKRASİYİ ZEHİRLEYEN BİR DİL"

"Bu dilin, demokrasiyi zehirleyen, milletten yetki almayan bir yaklaşımın dili" olduğunu vurgulayan Turan, "Meclisten çekilme yetkisini size kim verdi? Millet size, 'Meclise gidin, işinizi yapın, bizim haklarımıza, kanunlarımıza sahip çıkın, muhalefet görevini yapın' diye bu yetkiyi verdi. Biz 2019'a kadar yetkilendirilmiş vekilleriz, tüm partilerle beraber. O yüzden CHP'nin Sayın Sözcüsünün bu konuda söylemiş olduğu iddianın vahim, temelsiz olduğunu ve tekrar gözden geçireceklerini düşünüyorum." dedi.

Halk oylamasının geride kaldığını, halkın kararını verdiğini hatırlatan Turan, "Söz de, karar da milletindir. Buna ilişkin tartışmalar bizim açımızdan geride kalmıştır. Ben yeni dönemin tekrar hayırlı olmasını ümit ediyorum. Her siyasi partinin, uzlaşı içerisinde daha çok yeni yasalara yoğunlaşması gerektiği kanaatindeyim. Yeni dönemde birçok meselenin, birçok yasanın tekrar gözden geçirilmesi gerekliliği var. Bir uzlaşı içerisinde bütün partilerin bu sürece katkı sağlayacağını ümit ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.