CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce'nin hedefindeki Korgeneral Temel'in geçtiğimiz kasımda Kilis'te kaldığı misafirhaneye yapılan saldırının fotoğraflarına ulaşıldı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin apoletlerini sökülmekle tehdit ettiği Afrin kahramanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in geçtiğimiz kasımda Kilis'te istirahat ettiği misafirhaneye yapılan saldırının fotoğraflarına ulaşıldı. Temel'in istirahat ettiği misafirhanenin çatısından giren kurşun odanın zeminine çarpıp yere düştü. 2. Ordu Komutanı Temel'in terör örgütleriyle amansız mücadeleyi sürdürdüğü günlerde Kilis'teki Taktik Komuta Yeri misafirhanede kullandığı istirahatgahına saldırının detayları şöyle:



Temel'e, birliği denetleme çalışmaları sırasında istirahat etmesi için Komutan Misafirhanesi tahsis edildi. Otomatik silahla yapılan ve Temel'i hedef alan saldırıda kurşun misafirhanenin çatısını delerek yatağının hemen yanında odanın zeminine çarparak yere düştü.

HELİKOPTERE SALDIRI



Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Saldırı anında Korgeneral Temel'in odada bulunup bulunmadığı bilinmiyor. Temel'in sadece bir kaç metre ile ölümden döndüğü anlaşılıyor.



İsmail Metin Temel'e PKK tarafından çok sayıda suikast girişiminde bulunuldu. Geçtiğimiz eylülde Kato Dağı'nda bulunan üs bölgesini denetleyen Korgeneral Temel'i taşıyan komutanı Beytüşşebap 8. Jandarma Alay Komutanlığı'na bıraktıktan sonra Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı bölgesine intikali sırasında silahlı saldırıya uğradı. Helikoptere atılan 12 kurşundan uçuş ekibinin manevralarıyla kurtulundu. 4 Ekim 2017'de de Irak Ordusu ile Habur Sınır Kapısı'na yakın bölgede icra edilen tatbikatın denetlenmesi sırasında Temel'in bindiği helikopteri, komutanı bıraktıktan sonra Silopi'ye geri dönmek için kalkış yaparken motorunun alev alması sonucu yangın tehlikesi geçirdi.



FETÖ DE SUİKAST TİMİNİ YOLLADI



İsmail Metin Temel'in FETÖ'nün de hedefindeydi. 15 Temmuz ihaneti gecesi FETÖ'cülerin öldürmek için Van'daki Karargâhına Silopi'deki Özel Kuvvetlerden suikast timi yolladı. Timi yollayan kişinin 15 Temmuz haini Semih Terzi olduğu saptandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da Temel Paşa'nın 15 Temmuz gecesi öldürülmeye çalışıldığını anlatmıştı.



ŞİMDİ DE KANDİL'İ TEMİZLEYECEK



İkinci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel Suriye'nin ardından şimdi de Irak'ın kuzeyini temizlemek için kolları sıvadı. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları'nı başarıyla sonuçlandıran Temel Paşa, İkinci Ordu'nun sorumluluk hudutlarında bulunan Irak'ın kuzeyindeki operasyonları yönetiyor. Mehmetçik, bölgede 11 üs oluşturdu. Bu üslerden ikisi helikopter ve tanklar için yapıldı. Türkiye'nin yeni nesil silahı Bayraktar SİHA ve diğer İHA'lar için ayrı bir üs yapılıyor. Düz ovada tampon bölgeyi oluşturan Mehmetçiğin yakın zaman içinde Kandil'in zor arazisinde süpürme harekatına başlaması bekleniyor.



(Sabah)