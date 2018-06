Selahattin Demirtaş'ın attığı her adım için Kandil'den talimat aldığı, mahkeme dosyasına giren tapelerle kanıtlandı

24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilmemesi ve AK Parti'nin Meclis'te çoğunluğu elde etmemesi için barajın üzerine çıkarılmaya çalışılan HDP'nin Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, terör örgütü PKK'nın Kandil kadrosundan talimat aldığını delilleriyle gözler önüne seriliyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma kapsamında Demirtaş'ın, KCK Türkiye Sorumlusu Sabri Ok'tan emir aldığı ortaya çıkarıldı. Mahkeme kararıyla yapılan telefon ve ortam dinlemelerine göre Selahattin Demirtaş, yurtdışında yapılacak bir konferans için bile Sabri Ok'tan 'olur' almak amacıyla amiri pozisyonundaki Kamuran Yüksek'e bilgi veriyor ve Ok'un onayı ile yurtdışına gidebiliyor.

SABRİ OK'TAN TALİMAT ALIYOR

Ulaşılan telefon tapelerindeki en önemli ayrıntı Selahattin Demirtaş'ın, terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerinden Sabri Ok'tan aldığı talimatlar. Bu talimatlar Demirtaş'a, FETÖ jargonu ile örgütteki imamı konumundaki Kamuran Yüksek tarafından iletiliyor.

KCK Türkiye Sorumlusu Sabri Ok ile KCK/TM sözcülerinden Kamuran Yüksek arasındaki bir görüşmede Demirtaş, yurt dışında yapılacak olan bir konferansa gideceği bilgisini veriyor. Yüksek de bunu Sabri Ok'a bildiriyor, Ok'un ise Demirtaş'ın yapacağı seyahati 'Uygundur' diyerek onayladığı görülüyor. 2 Aralık 2008 tarihli bir görüşme de Kamuran Yüksek Demirtaş'a yine örgüt talimatlarını iletiyor:

Kamuran Yüksek (K.Y.): Formül budur diyor başka türlü de olmuyormuş, ilişkilerimiz diyor programın ciddiyeti açısından da mutlaka katılması gerekiyor.

Selahattin Demirtaş: 3-4 defa oldu aratıyor.

K.Y.: Eee yani artık bu noktaya geldiler, çok ilgilenmedim de, dedim arkadaşlar formül buluyor, olmamış demek ki şimdi kesinlikle olacak diyor.

Selahattin Demirtaş: ... konuşayım

K.Y.: İki günlük programdır diyor mutlaka katılsın, ayrıca diyor zaten ustayla ilgili de gelmesi lazım diyor, onla ilgili bizim görüşmemiz gereken şeyler var.

HDP YÖNETİMİNE FIRÇA

Kamuran Yüksek, aynı gün Sabri Ok ile görüşüyor:

Sabri Ok: Bunlar Faik'i aramış heval. İtalya'ya gelemeyeceklerini söylemişler.

K.Y.: Onların yeri Sevahir'le Bengü ben de şimdi yeni teyit ettirdim.

Sabri Ok: Yani bu komşuya misafirliğe gitmek değil, Avrupa Konseyi'nde randevu alıyorlar, böyle ciddiyetsizlik olur mu. Peki o zaman nasıl bundan sonra parti adına burada randevular alınacak, hangi yüzle alınacak.

K.Y.: Evet

Sabri Ok: Kesinlikle ikisi de gelecek, hem Selahattin (Demirtaş) hem öbürüsü nedir Gül, Gülten midir. (Gültan Kışanak)

K.Y.: Biz bi formül bulduk dediler Faik hocayla beraber vesaire tamam dedim ben, siz formül bulmuşsanız.

Sabri Ok: Formül yok heval, Faik Hoca şimdi bana söyledi. Bunun üzerine Kamuran Yüksek Selahattin Demirtaş'ı tekrar arıyor ve talimatlarını iletiyor:

K.Y.: Halletmişler değil mi.

Selahattin Demirtaş: Evet.

K.Y.: Valla ben onun ismini verdim haberin olsun.

Selahattin Demirtaş: Tamam ben bi arayım bakıyım .... çalışırım onu.

K.Y.: He yani 11 yanlış vermemiş olayım ama 11 Ocak'tır evet

Selahattin Demirtaş: Strazburg değil mi.

K.Y.: Evet Strazburg.

DEMİRTAŞ: İYİ YAPMIŞSIN

14 Mart 2009'da Selahattin Demirtaş ile Çimen Işık arasında yapılan görüşmede ise Bismil Belediye Başkanı Şükran Aydın'ın KCK'lılar tarafından tehdit edilmesi konusu konuşuluyor. Görüşmede Aydın'ın disipline verileceğinin belirtildiği, bu durum karşısında Şükran Aydın'ın durumu Demirtaş'a ilettiği, Demirtaş'ın da KCK/TM sözde yerel yönetimler komisyonu üyesi olan Çimen Işık'la görüştüğü ve Aydın'a hakaret ettiğini söyleyen Işık'a "İyi yapmışsın" dediği görülüyor: Çimen Işık: Yani biz gerçekten onu tehdit ettik. Selahattin Demirtaş: Kadın kafayı yemiş ama. Çimen Işık: Kafayı yemiş çünkü kadın bizim miting bize alan vermedi. Miting 8 Mart için emniyet kaymakam izin verdi belediye izin vermedi. Selahattin Demirtaş: Evet. Çimen Işık: Ve ben de Şükran'a ağzıma geleni söyledim hakaret de ettim. Selahattin Demirtaş: İyi yapmışsın.

EN ÇOK ZİYARET CHP'DEN

Selahattin Demirtaş'la ilgili 32 fezlekeye istinaden Diyarbakır Başsavcı Vekili Kurtça Eker tarafından hazırlanan iddianamenin eklerinde yer alan görüşme tapeleri, Muharrem İnce de dahil CHP'nin milletvekillerinin HDP'lilerden fazla cezaevinde ziyaret ettiği Demirtaş'ın, Kandil'in cumhurbaşkanı adayı olduğunun kanıtı niteliğinde. Terör örgütü liderlerinden Cemil Bayık da 24 Haziran seçimlerinde HDP'nin barajı aşması için CHP'lilerle birlik çağrısında bulunmuştu.



(Sabah)