CHP’nin delege seçiminde arbede

Edinilen bilgilere göre, CHP Edremit İlçe Teşkilatı Başkanlığı binasında, akşam saatlerinde Soğanyemez Mahallesi delege seçimlerine başlandı. Edremit Belediye Başkanı CHP'li Kamil Saka'nın da katıldığı seçimlerde ilerleyen saatlerde henüz bilinmeyen bir nedenle üyeler arasında tartışma başladı. Parti binasının dışına taşan tartışma bir anda kavgaya dönüştü ve bazı partililer birbirlerini yumrukladı. Kavgayı ayırmaya çalışanlar ile kavga edenler arasında bir süre arbede yaşanırken, parti binası önünde çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.

Gece saat 22.00'ye kadar oy kullanma işlemleri devam ederken, parti binası önündeki gerginlik karşılıklı laf atma nedeniyle yeniden başladı. Partililer arasında yaşanan kavga polisin müdahalesiyle sonlandı. Belediye Başkanı Kamil Saka ve CHP Edremit İlçe Teşkilatı Başkanı Yusuf Sel, çıkan olaylarla ilgili açıklamada bulunmadı. Kavga eden partililer birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını ifade ederken, CHP Edremit İlçe Teşkilatı önündeki gerginlik devam ediyo