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CHP'nin iptal başvuruları YSK tarafından reddedildi

CHP'nin iptal başvuruları YSK tarafından reddedildi

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Yüksek Seçim Kurulu, (YSK) anayasa referandumuna ilişkin yapılan itirazları bugün görüştü. YSK, referandumun iptal başvurularını reddetti.

İptal talepleri 1'e karşı 10 oyla kabul edilmedi.

İÇ HUKUK YOLLARI KAPANDI

YSK'nın kararının ardından iç hukuk yolları tamamen kapandı. YSK'nın verdiği karar itiraz yapılamıyor.

3 İTİRAZA 3 AYRI OYLAMA YAPILDI

CHP, HDP ve Vatan Partisi, tam kanunsuzluk gerekçesiyle referandumun iptali için YSK'ya başvurmuştu. YSK'daki toplantıda 3 ayrı itiraza 3 ayrı oylama yapıldı. Yapılan bütün oylamalar 1'e karşı 10 oyla reddedildi.

YSK'NIN İPTAL AÇIKLAMASI

Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle; "Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi ve Vatan Partisi tarafından ayrı ayrı Yüksek Seçim Kurulu'na sunulan dilekçeler ile 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan Anayasa Değişikliği Halkoylaması'nın tam kanunsuzluk nedeniyle iptaline ilişkin talepler bugün saat 10.39 başlayan Yüksek Seçim Kurulu Toplantısı'nda görüşülmüş, yapılan değerlendirmeler neticesinde her üç talebin de ayrı ayrı oylanması sonucunda 10 üyenin ret, 1 üyenin kabul yönündeki oyları ve oy çokluğu ile reddine saat 17.30 itibariyle karar verilmiştir."

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