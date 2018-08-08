CHP'nin kanser hastası delegeye kurultay için verdiği imzasını çekmesi karşılığında tedavi teklifinde bulunduğu ortaya çıktı

CHP'de muhalefetin kurultay için topladığı 630 delege imzası üzerindeki incelemesini tamamlayan genel merkezin toplam imza sayısının 569'da kaldığını duyurması tartışmaları alevlendirdi. Gerçek imza sayısının 618 olduğunu, bunlardan 18'inin geçersiz sayıldığı, 31 delegenin de imzasını geri çektiği bildirildi.

YARGI SEÇENEĞİ MASADA

İmzaları geri çeken 31 kişi, genel merkezle muhalifler arasındaki çekişmeyi yeniden alevlendirdi. İmzasını çeken isimler sır gibi saklanıyor. Kulisler, kanser hastası delege iddiasıyla çalkalanıyor. İddiaya göre; bir süredir kanser tedavisi gören bir delege "Seni tedavin için Küba'ya göndereceğiz. Gereken her türlü desteği vereceğiz" diye ikna edildi. Diğer imza çeken delegelerin de farklı şekillerde ikna edildiği kulislerde çokça konuşuluyor.

Tartışmalarla ilgili olarak Muharrem İnce Twitter'dan yaptığı açıklamada kendisine yakın isimlerin partideki görevlerinde mutlaka kalmasını istedi.

Muhalefet kanadının sözcülerinden olan Bolu Milletvekili Tanju Özcan "Mahkeme ile ilgili de istişare edeceğiz. Her seçenek masada" ifadelerini kullandı. Parti Meclisi üyesi Gaye Usluer ise "Atatürk'ün kurduğu partiyi yargıda tartıştırmayacağız" dedi.

ÜÇ VEKİL İMZASINI ÇEKTİ

Kurultay için 14 milletvekili de imza verdi: "Yaşar Tüzün, Tanju Özcan, Ali Şeker, Selin Sayek Böke, Özcan Özel, Hasan Baltacı, Ahmet Kaya, Mehmet Ali Çelebi, Gürsel Erol, Erdin Bircan, Hüseyin Avni Aksoy." Ancak vekillerden Çetin Arık, Erkan Aydın ve Özkan Yalım daha sonra imzalarını geri çekti. PM üyesi Hakkı Süha Okay'ın da imza verdiği belirtildi. PM üyesi Haluk Pekşen'in de imza verdiği ancak belgesini Genel Merkez'e göndermediği öğrenildi.

PARTİ ÖNÜNDE EYLEME DEVAM

CHP Genel Merkezi önünde başlatılan imzacıların oturma eylemine dün de Sakarya il örgütünden kurultay için imza veren delegeler katılırken, imzacılar "olağanüstü kurultay toplanana kadar buradayız" mesajı verdi. Bazı eylemciler, 'duran adam' eylemi de yaparken imzacılar, ellerinde 'hak hukuk adalet', 'çocuklarımız torunlarımız için değişim' yazılı dövizlerle oturma eylemini dün de sürdürdü.

(Sabah)