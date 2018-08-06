CHP'nin Şırnak’ta 4 delegenin kurultay için imza verdiği listede sahtecilik yaptığı ortaya çıktı

CHP’de 26 yıl il başkanlığı yaptıktan sonra 24 Haziran seçimlerinde aday gösterilmediği için istifa eden Mehmet Uğur, istifanın ardından sisteme girdiklerinde halen delege olduklarını gördüklerini ve bunun üzerine 4 kişi olarak kurultay için imza verdiklerini, ancak imzalarının görülmediğini söyledi.

HEPİMİZ İMZA VERDİK

CHP’de, olağanüstü kurultay için Muharrem İnce için imza veren delegelerin imzaları ile ilgili ilginç bir durum ortaya çıktı. Listelere göre, kurultay yapılması için Şırnak, Tunceli, Amasya, Çankırı ve Sinop CHP’de delegelerin imza vermediği belirtilirken, 26 yıl Şırnak’ta CHP il başkanı olarak görev yaptıktan sonra istifa eden il Başkanı Mehmet Uğur, imza verdiklerini öne sürdü.

MYK’YI DEĞİŞTİRİYOR

CHP’de kurultay delegelerinin imzalarıyla ilgili tartışmalar sürerken Kılıçdaroğlu’nun ise kurultay olmayacak gibi çalışmalarına hız verdiği görüldü. Kılıçdaroğlu, yerel seçimlere güçlü girebilmek, örgütün desteğini almak için MYK’da tartışılan bazı üyeleri değiştirme kararı aldı.

(Akşam)