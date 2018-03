Çi final bölümü ne zaman? Fi Çi 10. yeni bölüm yayın tarihi

Çi final bölümü ile izleyicilerine veda ederken, Çi final bölümü ne zaman sorusu araştırılmaya başlandı. Fi Çi 10. yeni bölüm yayın tarihi açıklandı ve final bölümünün ne zaman olacağı sorusunun yanıtı da netlik kazandı. İnternet platformu PUHU TV üzerinden izlenme rekorları kıran Fi Çi Azra Kohen'in üçleme kitabı Fi, Çi, Pi'den uyarlanmıştı. Dizi, kısa zamanda cüretkar sahneleri ve konusuyla dikkatleri çekmeyi başarmıştı. Fi Çi son bölümde, Duru kaçma hayallerini suya düşürecek acı bir gerçeğe uyanırken Özge hastanede aldığı haberle yıkılır. Adaleti kendisi sağlamak için Can’ın karşısına çıkması olayların seyrini bir kez daha değiştirir.

Fİ Çİ FİNAL NE ZAMAN?

Fi Çi 10. final bölümü 9 Mart'ta Puhu TV'de ekrana gelecek.

DURU VE ANNESİ ARASINDAKİ KRİZİN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Fi Çi’nin final öncesi son bölümünde en dikkat çeken detaylardan biri Duru’nun geçmişiyle ilgiliydi. Dizinin başından beri annesiyle problemleri olduğu anlaşılan Duru, Can’ın yaptıklarından sonra Hazal’ın yanına gitmeye karar verdi, bu anlarda anne- kız arasındaki kopukluğun nedeni de ortaya çıktı. Hazal, kızı Duru’yu küçük yaşlardayken terk etmiş ve başka bir evlilik yapmıştı. İkinci evliliğinden bir kızı olan Hazal, Duru’yu ise yeğeni olarak tanıtmıştı.

Fİ MACERASI

Fi Çi dizisinin geçtiğimiz günlerde final yapma kararı almasının ardından 'Fi Macerası' adlı belgesel yayımlanmaya başladı. Yayınında ve yapımda emeği geçen herkesin yaşadıklarını anlatacağı Fi Macerası’nda dizinin başrolleri Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsur ve Ozan Güven duygularını dile getirdi.

Fİ Çİ SON 9. BÖLÜM İZLEME LİNKİ

Fİ Çİ 9.BÖLÜM FRAGMANI

‘’BİZ BİRBİRİMİZE AİTİZ’’

Fİ Çİ SON 9.BÖLÜM ÖZETİ

CAN MANAY CİNAYETTEN ARANIYOR

Öte yandan Özge Egeli'ye Sadık Murat Korhan tarafından gönderilen fidanın altında Can'ın Billur'u öldürdüğü güvenlik kamera kayıtlarının bulunduğu cd çıktı. Bipolar teşhisi konululan Özge Egeli hiç beklemeden soluğu Adliye Srayı'nda aldı ve görüntüleri savcılığa teslim etti. Bir taraftan da görüntüleri basına sızdırmayı başardı. Ünlü psikolog Can Manay artık bir cinayet zanlısı olarak aranıyordu.

Daha sonra dizide izleyicinin nefesini kesen bir sahne daha yayınlandı. Çi'nin 9. bölümünün sonlarında 1 ay sonrası gösterildi. Can Manay kaçak dolaşıyor ve Duru'yu her yerde takip ediyordu. Son olarak Duru'nun başrol oynadığı Afife balesinin afişini gördü. Can Manay'ın üzüntüden saçlarının ve sakallarının beyazladığını da görmüş olduk. Bakalım 10. bölümde neler olacak. Çi hayranları tüm heyecanıyla bekliyor...

BİLGE'YE MİRAS KALDI

Hatırladığınız üzere Çi'nin 8. bölümünde psikolog Eti intihar etmişti. İntiharın ardından Eti'nin avukatı Bilge'nin kapısını çalar ve Eti'den önemli bir haber getirir. Eti tüm mal varlığını Bilge'ye bırakmıştır.

PUHUTV NASIL İZLENİR?

Puhu TV, piyasada "İçerde" gibi büyük yapımlı ve sevilen dizilerin ve sinema filmlerinin bir araya toplandığı çevrimiçi televizyon platformudur. Puhu TV’de dizi veya film izlemek için yapılması gereken tek şey Puhu TV’ye ücretsiz şekilde kaydolmak. Puhu TV’de dizi ve film izlemek için için e-posta adresiyle veya Facebook hesabıyla kayıt olmak yeterli oluyor

Fİ DİZİSİ KONUSU

Can Manay (Ozan Güven), ülkenin en önde gelen psikiyatristi ve aynı zamanda en çok izlenen televizyon programının sunucusudur. Normal bir hayatı olan Can Manay, Duru ile tanıştığında ona karşı saplantılı bir aşk beslemeye başlar. Artık Duru'nun hayatını uzaktan izlemeye başlar.

Duru (Serenay Sarıkaya), bir konservatuar öğrencisidir ve tek hayali dans etmek, sahnede var olmaktır. Dizinin karakterlerinden birisi olan Deniz ile romantik bir ilişkisi vardır.

Deniz (Mehmet Günsür), üniversite hocası ve dans gösterileri hazırlayan bir kompozitördür. Aşık olduğu kadın Duru ile birlikte yaşamaktadır.

Özge Egeli (Berrak Tüzünataç), Can Manay ile ilgili gerçekleri ortaya çıkartmaya çalışan bir gazeteci ve aynı zamanda inatçı ve güçlü bir kadındır. Can Manay'ın gerçeklerini ortaya çıkarma isteği asistanlığını yaptığı gazetecinin geçirdiği kaza sonrası gerçekleşir.

Bilge Görgün (Büşra Develi), Can Manay'ın üniversitedeki psikoloji sınıfından çok başarılı bir öğrencidir. Pek sosyal birisi değil, çekingendir.

Fİ Çİ DİZİSİ OYUNCULARI

Mehmet Günsur

Mehmet Günsür, 8 Mayıs 1975'te İstanbul'da doğdu. Annesi Sibel Günsür, babası Teoman Günsür'dür. Tatar kökenlidir. Modern bale koreografı olan Zeynep Günsür adında ablası vardır. 4 yaşından itibaren yüzme, kayak, tenis. Hatta, profesyonel tenisçi oldu.İtalyan Lisesi'ni bitirdi. Ardından Marmara Üniversitesi Reklamcılık bölümünü bitirdi ancak bu alanda hiç çalışmadı. Bir müzik grubuyla konserler veren Günsür, dört yıl boyunca restoran işletmiştir. Çocuk yaşta kameralar önüne geçse de oyunculuk eğitimini 25 yaşından sonra almaya başladı. İlk kameralar önüne geçişi 7 yaşındayken rol aldığı "Sana" reklam filmi ile oldu. Daha sonra Coca Cola, Mavi Jeans, Hotiç gibi markalarda çalışıp reklam ve kataloglarda yer aldı.

Mankenliğin oyunculuktan zor olduğunu söyleyen Günsür, Cansu Dere'den bu konuda ders aldığını açıkladı. 1988 yılında ilk kez profesyonel oyunculuğa adım atıp TRT'de yayınlanan "Geçmiş Zaman Mimozaları" adlı dizide rol aldı. Bu dizide Rutkay Aziz, Filiz Akın ve Müşfik Kenter gibi oyuncularla rol aldı ve evin küçük oğlu Sabih'i canlandırmıştı. Bir süre oyunculuğa ara verdi ve bu dönemde Roxy isimli mekanı işletti. Aynı zamanda "The Dawn" isimli müzik grubunda çalıyordu. Oyuncu olarak ilk farkedildiği ve çıkış yaptığı film Ferzan Özpetek'in 1997 yılı yapımı "Hamam" oldu.

Bu filmin ardından oyunculuk kariyerini geliştirmeye karar verdi.O filmden ötürü İtalya'dan bir tiyatro teklifi aldı. "Bent" diye 79'da yayılan gay akımını anlatan bir oyunda başrol oynaması teklif edildi. 1998 yılında 23 yaşında iken teklifi kabul ederek İtalyan tiyatrosuyla 4 sene turne yaptı. 1998 yılında Star TV'de yayınlanan "Sır Dosyası" adlı dizide çaylak dedektif rolünde görüldü. 2000 yılına gelindiğinde bir Yavuz Özkan filmi olan "Hayal Kurma Oyunları" adlı filmde Tarık Akan ile birlikte rol aldı. Aynı yıl İtalya'da "Bent" adlı tiyatro oyununda başrol oynadı. Kariyerine İtalya'da devam eden Günsür, 2001 yılında "Tommaso" ve "Guida", 2002 yılında "L'Italiano" ve 2003 yılında "Papa Buono,II" adlı İtalyan yapımların yer aldı.

2003 yılında Mustafa Altıoklar'ın yönettiği "O Şimdi Asker" adlı sinema filminde alkolik bir genci canlandırdı. Aynı yıl ATV'de yayınlanan "Pilli Bebek" adlı televizyon dizisinde rol aldı. "Anlat İstanbul" adlı filmde Ümit Ünal'ın çektiği bölümde mahalle fotoğrafçısını canlandırdı. Televizyon dünyasında 2004 yapımı "Kasırga İnsanları" ve 2005 yapımı "Beyaz Gelincik" adlı dizilerle tanındı. Beyaz Gelincik adlı dizide "Mustafa" karakterini canlandıran Günsür, bu rol onu çok heyecanlandırdığı için İtalya'dan ayrılmıştı ve yine bu rol ile hayran kitlesi büyüdü.

2007 yılında "Fall Down Dead" adlı sinema filminde Dominique Swain, David Carradine gibi isimlerle birlikte rol aldı. 2007 yılında İstanbul Film Festivali'nde jüri üyesi görevi yaptı. Ailesiyle İtalya'da yaşarken Muhteşem Yüzyıl dizisi için Türkiye'ye geri döndü. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Sultan Süleyman'ın en büyük evladı olan Şehzade Mustafa'yı canlandırdı. Bu dizide Kanuni Sultan Süleyman'ı Halit Ergenç canlandırırken, Şehzade Mustafa rolündeki Mehmet Günsür'un eşi Mihrünissa Sultan'ı Berrak Tüzünataç oynadı.

Mehmet Günsür, 12 Şubat 2014 tarihinde rolü gereği öldürüldüğünden diziden ayrıldı. 2014 yılında yönetmeni Çağan Irmak olan "Unutursam Fısılda" isimli filmde Mehmet Günsür, Hümeyra, Kerem Bursin, Farah Zeynep Abdullah ve Işıl Yücesoy ile birlikte oynadı. Mehmet Günsür, 2006 yılında İtalyan yönetmen Katerina Mongio ile evlendi. Ali (d.2006), Maya ve (d.2012) adlarında 3 çocuğu vardır.

Berrak Tüzünataç

Berrak Tüzünataç kimdir, Berrak Tüzünataç, 2 Kasım 1984 tarihinde Yalova’da ailenin ilk çocuğu olarak doğmuştur. İlk okulu ve orta okulu Özel Yalova Öncü Kolejinde okumuştur. 1995 senesinde Koç Lisesi’ni kazanıp ailesiyle birlikte İstanbul’a taşındı. Liseyi Koç Özel Lisesi’nde okumuş, daha sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olmuştur. Babası Yalova’da müteahitlik yapan Sefa Tüzünataç’dır. Naz adında bir kız kardeşi var.

Berrak Tüzünataç, küçüklüğünde; kışları Yalova’da, yazları Yalova sayfiyesinin en eski sitelerinden Tuncelp’de yaşadılar. Berrak Tüzünataç, 15 yaşına geldiğinde yani 1999 yılında,depreminin yaşandığı yıl, anne ve babası ayrılıyor. Yalova’da müteahhitlik yapan babasının yaptığı evlerden bazıları yıkılınca, baba 10 gün kadar hapis yatıyor. Berrak annesiyle birlikte İstanbul Caddebostan’a taşınıyor. Babası da İstanbul Etiler’de yaşamaya başlıyor. 2004 sonunda Yılmaz Erdoğan‘ın da ders verdiği BKM (Beşiktaş Kültür Merkezi) atelyesine katıldı.

18 yaşındayken basında ilk olarak, futbolcu İlhan Mansız ‘ın sevgilisi olarak tanınan Berrdaki Fuga Otellerinin ortağı Volkan Büyükhanlı ile yaşadığı olaylı ilişkiyle adını duyurmuştur. Fotoğrafçı Zeynel Abidin Ağgül’ün bir fotoğraf çekimi sırasında, çekimi kenardan izleyen Berrak’ında resimlerini çekince şöhret basamaklarını tırmanmaya başlıyor. “Elele” dergisi dahil olmak üzere dört ayrı dergide kapak olmuştur. Ardından Number 1 TV’de haber sunarak ekranlarla tanıştı.

Sinem Kobal’la “Yetenek Avcısı” isimli programı sundu. 2005 senesinde Yılmaz Erdoğan’ın “Organize İşler” filmindeki ufak rolüyle de sinemaya adım attı. Ardından “Beyza’nın Kadınları”nda boy gösteriyor. 2005 yılında adı Okan Bayülgen’le anılıyor. Daha sonra Kanal D’de yayınlanan “Ödünç Hayat “ dizide rol aldı. “Elveda Rumeli” adlı televizyon dizisinde Vahide karakterini canlandırdı. 2007 yılında oyuncu Nejat İşler il ebirliktelik yaşadı. Show TV’de yayınlanan “Bu Kalp Seni Unutur Mu” adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı.

2009 yılında Zeki Demirkubuz’un yönettiği Kıskanmak’ta başrol oynaması hayatının dönüm noktalarından biri olur. “Ezel” dizisine Bade karekterini canlandırdı. Berrak Tüzünataç “Son” dizisi ile iş hayatına devam etmektedir. Ayrıca Serdar Ortaç‘ın 2004 yapımı “Canıma Minnet” adlı klibinde oynadı.

Büşra Develi

Büşra Develi, 25 Ağustos 1993 tarihinde İzmit'de doğmuştur. 4 kız kardeştirler. İlköğrenimin ardından ailesiyle birlikte Antalya'ya taşındı. Orta öğrenim ve lise eğitimini Antalya'da tamamladı. Daha sonra hedefleri doğrultusunda tiyatro ve oyunculuk üzerine eğitim almak için İstanbul'a taşındı.

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Ana Sanat Dalı böülümünde okumaya başladı. Dizi çekimleri yüzünden okulunu dondurmak zorunda kaldı. Büşra Develi, 2015 yılındaİlyas Yalçıntaş'ın İncir şarkısının klibinde oynadı. Büşra Develi, 2015 yılındaCem Karcıyönetmenliğindeki "Tatlı Küçük Yalancılar" adlı dizide Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Burak Deniz,Melisa Şenolsun, Beste Kökdemir, Dilan Çiçek Deniz ile birlikte oynadılar. 180 cm. boyunda ve 55 kğ. olan ve ilk defa bir dizide oynayan Büşra Develi'yi seyredenler oyuncu Juliette Binoche'e benzetmektedir.

Osman Sonant

1997 yılında Bahçelievler Belediye Tiyatrosu'nda Yılmaz Gruda'dan aldığı oyunculuk eğitimi ile oyunculuğa ilk adımını atmıştır. 1998 yılında Ferhan Şensoy'un yönetimindeki Ortaoyuncular Nöbetçi Tiyatro'da çalışmalarını devam ettirmiş ve 1999 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları bölümünde oyunculuk lisans eğitimini tamamlamıştır.

Çeşitli tiyatro oyunlarında, televizyon dizilerinde ve sinema filmlerinde yer alan oyuncu, 2009 yılında, Yeşim Ustaoğlu'nun Altın İstiridye ödüllü Pandora'nın kutusu adlı filmindeki Mehmet rolü ile 16. Altın Koza Film Festivali En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülünü kazanmıştır. Leyla ile Mecnun dizisinde Yavuz karakterini canlandırmıştır. 2015 yılının Şubat ayında başlayan ve Onur Ünlü'nün yönetmenliğini yaptığı Beş Kardeş dizisindeki kardeşlerden dördüncüsü olan Orhan rolünü canlandırmıştır.

Fİ Çİ 8. BÖLÜM ÖZET

Duru ve Can arasındaki gerilim, Bilge ve Özge’nin de meseleye dahil olmasıyla iyice yükselir. Sadık ise geçmişin yükünden kurtulmak için beklenmedik bir hamle yapacaktır.