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CIA Başkanı Türkiye'ye geliyor

CIA direktörü Mike Pompeo ilk yurt dışı ziyaretini yarın Türkiye'ye yapacak.

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CIA Direktörü Mike Pompeo'nun ilk yurt dışı ziyaretini yarın Türkiye'ye gerçekleştireceği, ziyaret kapsamında Türk yetkililerle PYD ve FETÖ başta olmak üzere gündem maddelerini istişare edeceği öğrenildi. 

 

 

 

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