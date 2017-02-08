CIA Başkanı Türkiye'ye geliyor
CIA direktörü Mike Pompeo ilk yurt dışı ziyaretini yarın Türkiye'ye yapacak.
CIA Direktörü Mike Pompeo'nun ilk yurt dışı ziyaretini yarın Türkiye'ye gerçekleştireceği, ziyaret kapsamında Türk yetkililerle PYD ve FETÖ başta olmak üzere gündem maddelerini istişare edeceği öğrenildi.
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