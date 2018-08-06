ABD yönetiminin uğruna Türkiye’yi karşısına aldığı hatta skandal kararla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e yönelik yaptırım kararı uyguladığı Papaz Brunson’a 15 Temmuz sonrası CIA’dan talimat geldiği ortaya çıktı.

ABD’YE DÖN ÇAĞRISI

Papazlık kılıfında Türkiye’de terör örgütleri FETÖ ve PKK ile ilişki kuran hendek döneminde Kobani’ye giden Brunson’a hain darbe girişimi başarısız olunca CIA tarafından “Türkiye’den çık ve hemen ABD’ye dön” şeklinde çağrı yapıldığı öğrenildi.

YAKALANACAĞINI BİLİYORLARDI

Emrin Brunson’a verilme nedeni ise 15 Temmuz sonrası kirli ağları ortaya çıkan FETÖ’nün ABD’deki bağlantılarının deşifre olması kaygısı olarak değerlendiriliyor. CIA’nın Brunson’un yakalanması halinde tüm oyunu deşifre edeceğinden endişelenip bu hamleyi yaptığı ifade edildi. Ancak Brunson bu çağrıya uymakta geç kalınca yakalandı.

CIA kızgın: Beceriksiz!

AKŞAM’a konuşan kaynaklar, yaşanan bu gelişmelerin ardından CIA’in Brunson’a olan kızgınlığını, “Beceriksiz, ikinci sınıf ajan” olarak yorumladığını belirtti.

Türkiye'ye gelip ajanlığa başladı

Papaz Andrew Brunson’a ilişkin AKŞAM’a konuşan kaynaklar Brunson’ın ABD’den Türkiye’ye ajan olarak gitmediğini ancak Türkiye’deki FETÖ, PKK bağlantıları nedeniyle CIA’nın radarına girdiğini belirtti. CIA’nın Papaz Brunson’un bağlantılarını kullanmak için onu ajanlık faaliyetlerine yönlendirdiği öğrenildi. FETÖ ve PKK ile oldukça yakın olan Brunson’ı, Brunson Türkiye’deyken ekibe dahil etti.

Diriliş Kilisesi'ne Türk Bayrağı asıldı

İzmir Konak'ta ev hapsinde bulunan ABD’li papaz Brunson’ın eşi Norine Brunson, pazar ayinine katılmak üzere eşinin görevli olduğu Diriliş Kilisesi’ne gitti. Kilisenin kapısında, Türk Bayrağı'nın asılı olduğu görüldü. Sivil polisler, kilisenin çevresinde önlem alırken, pencereler ile kapılar kapalıydı.

(Akşam)