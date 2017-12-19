Cibuti nerede hangi kıtada? Cibuti vize istiyor mu?

Cibuti nerede? Cibuti vize istiyor mu? Cibuti hakkında merak edilen bilgiler haberimizde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Omar Guelleh Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ortak basın toplantısı düzenledi. Cibuti Cumhurbaşkanı’nın konuşma yapmasının ardından Cibuti nerede sorusu merak edilir oldu. Cibuti kuzeydoğu Afrika'da Umman Denizi'ne bağlı Aden Körfezi ve Kızıldeniz kıyısında bulunur. Ülkenin 314 kilometre kıyısı bulunmakla birlikte 113 kilometre Eritre ile, 337 kilometre Etiyopya ile ve 58 kilometre Somali ile (toplam 506 kilometre) sınırı vardır. Cibuti Büyük Rift Vadisi üzerinde yer alır.

CİBUTİ NEREDE?

Cibuti'nin, 23.200 km2 gibi küçük bir yüzölçüme sâhip olmasına rağmen, üç farklı fizikî yapısı mevcuttur. Kıyı bölgesi ile yüksek yayla bölgesini en yüksek noktası 1500 m’yi bulan dağlık bölge ayırmaktadır. Yayla bölgesi yer yer derin vâdilerle bölünmüş vaziyettedir. Irmakların mevcut olmadığı Cibuti’de bir çöküntü sonucu meydana geldiği anlaşılan Hanle Ovasında mevcut iki göl vardır. Alalı ve Assal ismindeki göller tuz gölü olup, bunlardan Assal deniz seviyesinden 150 metre aşağıdadır.

Sıcak ve kurak bir iklime sâhip olan Cibuti’de senelik sıcaklık ortalaması 32 °C civârındadır. Yağış dağlık bölgelerde kıyı bölgesine nazaran biraz daha fazladır. Yıllık yağış ortalaması kıyı şeridinde 130 mm iken, dağlık bölgelerde 500 mm. civârındadır.

Bitki örtüsü çok cılızdır. Yer yer görülen fundalıklar ve otlaklar hâricinde dağlık bölgelerde az da olsa zayıf ormanlara rastlanır. Tuz göllerindeki tuz ülkenin sâhip olduğu en önemli kaynaktır. Tatlı su gölleri ve dereleri bulunmayan ülke başka hiçbir tabiî kaynağa sâhip değildir.

CİBUTİ VİZE İSTİYOR MU?

Cibuti’ye seyahat edecek umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşları vizeye tabi olup, hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamili vatandaşlarımız üç aya kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır. Uygulamada sınır kapılarında vize verilebilmekle beraber, bu yönde belirlenmiş bir rejim sözkonusu olmadığından, Cibuti Büyükelçiliklerinden seyahat öncesi vize temin edilmesi gerekmektedir.



Cibuti’nin para birimi Cibuti Frangı olup, havalimanında ve şehir merkezlerindeki bankalardan döviz bozdurmak mümkündür.

Vatandaşlarımızın Cibuti ziyaretlerinden önce sarıhumma, hepatit ve tetanos aşılarını yaptırmaları ve sıtmaya karşı önlem almaları önem taşımaktadır. Kapalı içme suyu kullanılması ve pişmemiş yiyeceklerden kaçınılmasında fayda görülmektedir.