Çiftçiye büyük müjde su sayacı paralarını Bakanlık ödeyecek

İnegöl ve Yenişehir tarımı açısından büyük önem arz eden Boğazköy Barajı'nın hizmete girmesinin ardından takılacak olan su sayaçlarının parası çiftçiden alınacaktı. AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin’in girişimleri sonucu, çiftçi sayaç parası ödemeyecek.

Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, “Yaklaşık 1,5 yıl evvel Bursa Milletvekilimiz Hüseyin Şahin’e Boğazköy barajı ile ilgili yaşadığımız sıkıntıları aktarmıştık. Pompalı sistemdeki sulamanın yer altı (YAS) sulamasında ön ödemeli su sayaçlarının üyelerimiz çiftçilerimiz tarafından karşılandığını bunun büyük paralar tuttuğunu bu paraların çiftçinin cebinden çıkmadan Orman ve Su İşleri Bakanlığımız tarafından karşılanmasını talep etmiştik" diye konuştu.

"Bugün itibariyle Milletvekilimiz Hüseyin Şahin Yenişehirli çiftçilerimize büyük müjde verdi" diye konuşan Başkan Aktaş, “Yenişehir’de yaklaşık 5 bin 600 adet sayaç takılacak ve 116 bin dönüm arazi sulanacak. Bunların takılması demek su kaybının önlenmesi demek her isteyen istediği kadar boşa su akıtamayacak. Bu sayede fuzuli su kaybı olmayacak. Sulama birlikleri tahsilatlarını ve su kontrollerini daha iyi yapabilmesi açısından çok önemli bir haber aldık. Sayaç paralarını Orman ve Su İşleri Bakanlığının ödeyeceği sayaçlar Mayıs ayından itibaren hizmete girecek. Ben başta Milletvekillimiz Hüseyin Şahin’e Orman ve Su işleri Bakanımıza ve emeği geçen herkese Yenişehir çiftçisi adına teşekkür ediyorum” dedi.