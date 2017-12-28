Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Çiftlik Bank CEO'su şirketi ağabeyine devretti

Bakanlıkların inceleme başlattığı Çiftlik Bank'ın 25 yaşındaki CEO'su Mehmet Aydın şirketi devretti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul Ticaret Odası'nın kayıtlarına göre Mehmet Aydın adına kayıtlı, 15 milyon TL sermayeli "Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ticaret Limited Şirketi" yer alıyordu. Kayıtlara göre Aydın şimdi şirketin eski ortağı olarak görünüyor.

AĞABEYİNİN KIBRIS MERKEZLİ ŞİRKETİNE DEVRETTİ

Aydın'ın bu şirkette sahip olduğu hissenin tamamı ağabeyi Fatih Aydın'ın Kıbrıs merkezli şirketine devrettiği öğrenildi

OYUNCU MEHMET ÇEVİK BASIN DANIŞMANLIĞINI YAPIYORMUŞ

Öte yandan Çiftlik Bank'ın medya basın danışmanlığını tiyatro ve sinema oyuncusu Mehmet Çevik'in yaptığı ortaya çıktı.

Çevik şirketle ilgili iddialara cevap verirken "Şirketimizin CEO'su bakanlıktan zaten kendisi soruşturma isteyerek iyi niyetli açılımı göstermiştir" dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türkiye ile ABD arasındaki kriz sona erdi

Türkiye ile ABD arasındaki kriz sona erdi

Denizin altındaki bu görüntü korkuttu

Denizin altındaki bu görüntü korkuttu

'Sırt çantası ev' şaşkına çevirdi

'Sırt çantası ev' şaşkına çevirdi

Uçak binaya daldı

Uçak binaya daldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA