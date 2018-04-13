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Çiftlik Bank ile binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın'ın Enerji Bank kurduğu da ortaya çıktı

Binlerce kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın bir de Enerji Bank kurduğu ortaya çıktı.

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Çiftlik Bank soruşturması kapsamında dünya çapında aranan CEO Mehmet Aydın’la ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Mehmet Aydın, Çiftlik Bank sistemini kurduktan sonra bir de ‘Enerji Bank’ projesi geliştirmiş. Yazılımı hazırlanan bu sistem Aydın ile ortağının arası açılınca yarım kalmış...

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında dün 4 kişi daha tutıklandı. Tutuklananlar arasında Çiftlik Bank’ın muhasebecisi K.K da var. Soruşturma bütün hızıyla devam ederken firari CEO Mehmet Aydın hakkında yeni bilgiler de ortaya çıkıyor.

Ulaşılan detaylara göre Mehmet Aydın; Çiflik Bank sistemi sorunsuz işlemeye başlayınca bir de aynı şekilde oyun tabanlı ‘Enerji Bank’ projesi geliştirdi. Bu proje kapsamında toplanacak paralarla rüzgâr ve güneş türbünleri  kurulması, buradan üretilecek elektriğin de devlete satılacağı kurgusu yapıldı. Yazılımı hazırlanan sistem, Aydın’ın ortağı olan ve aynı zamanda projenin bürokratik ayağını ‘sorunsuz’ yürütmeyi taahhüt eden ortağı ile arası açılınca proje rafa kaldırıldı.

(Milliyet)

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