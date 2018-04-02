Çiftlik Bank son dakika nedir sahibi Mehmet Aydın kimdir nereli kaç yaşındadır? Milyonlarca kişiyi mağdur eden Mehmet Aydın biyografisi ayrıntılı bir şekilde haberimizde yer almaktadır. Mehmet Aydın Türkiye’nin gündemine Çiftlik Bank’ı kurucusu olarak geldi ve hakkında hala birçok detay araştırılıyor. Şu an ulaşılamayan Mehmet Aydın’ın kaçak olduğu biliniyor. 1991 Bursa doğumlu Çiftlikbank'ın kurucusunun beraberinde milyonlarca doları yurt dışına götürüldüğü iddia ediliyor. Mehmet Aydın hakkında alınan son bilgiye göre ise Çiftlik Bank'ta 2017'nin Haziran ayında güvenlik görevlisi olarak işe başladığını anlatan Cafer Çolak şunları anlattı: "Mehmet Aydın'ın bazı seyahatlerinde, cüssemden dolayı, özel güvenlik olarak yanında yer almıştım. Üç ay sonra da tamamen Mehmet Aydın'ın özel koruması oldum. Benden başka özel koruma yoktu. Sadece bazı açılışlarda güvenlik şirketinden başka korumalar da gelirdi." İşte merak edilen Çiftlik Bank son dakika haberleri sizlerle…

Çiftlik Bank'ın dolandırıcı sahibi Aydın'ın koruması konuştu: Kumar oynar kokain partileri yapardı

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın geçmişte yakın korumalığını yapan Cafer Çolak verdiği ifadede çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Mehmet Aydın'a 3 kez Kıbrıs tatilinde eşlik ettiğini anlatan Çolak ifadesinde "Kıbrıs'a gittiğimizde kumar oynamadığı zamanlar dışında odasında bulunurdu. Odasına girdiğim zamanlarda içeride kokain kullanıldığını gördüm. Odaya hayat kadınlarının geldiğini de biliyorum. 2-3 günlük gidişler olurdu. Kıbrıs tatillerini bu şekilde değerlendirirdi" sözlerine yer verdi.

Çiftlik Bank soruşturmasının bir numaralı zanlısı firari Mehmet Aydın'ın yakın koruması Cafer Çolak ifadesinde Aydın hakkında önemli bilgiler verdi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında tutuklanan Çolak, Aydın'ın Kıbrıs'taki kokain alemlerini de anlattı. Çolak "Abilerimden borç alarak 160 bin lira yatırmıştım, ben de mağdurum" dedi.

"Özel korumasıydım"

Çiftlik Bank'ta 2017'nin Haziran ayında güvenlik görevlisi olarak işe başladığını anlatan Cafer Çolak şunları anlattı:

"Mehmet Aydın'ın bazı seyahatlerinde, cüssemden dolayı, özel güvenlik olarak yanında yer almıştım. Üç ay sonra da tamamen Mehmet Aydın'ın özel koruması oldum. Benden başka özel koruma yoktu. Sadece bazı açılışlarda güvenlik şirketinden başka korumalar da gelirdi."

Kıbrıs'ta kumar ve kokain

"Mehmet Aydın ile iki üç defa Kıbrıs'a gittik. Bunun dışında yurtiçi seyahatlerinde de kendisine eşlik ediyordum. Kıbrıs'a gittiğimizde kumar oynamadığı zamanlar dışında odasında bulunurdu. Ben odasının dışında odasında bulunurdu. Ben odasının dışında beklerdim. Gelenlerin üzerine arayıp içeriye alırdım. İçeriye girdiğim zamanlarda içeride kokain kullanıldığını gördüm. Kokain kullanımında bana hiçbir ikram olmamıştır. Hiçbir şekilde eşlik etmedim, kullanmadım. Odaya hayat kadınlarının geldiğini de biliyorum. 2-3 günlük gidişler olurdu. Kıbrıs tatillerini bu şekilde değerlendirirdi.

"160 bin yatırdım"

Mehmet Aydın'ın bir süre sonra eski yönetim istifa edince kendisini 'Yönetim Kurulu Üyesi' yaptığını ve maaşına zam yaptığını söyleyen Çolak şunları söyledi:

"Hayatım boyunca asgari ücret ile çalıştım. 5 bin lira maaş benim için çok büyük bir fırsattı. O yüzden yapılan teklifi kabul ettim. Fakat bana bir imza yetkisi verildiğini, yetkili olduğumu daha sonra öğrendim. Kimseden para çalmadım. Maaşım dışında para almadım. Mehmet Aydın'ın şu an nerede olduğunu bilmiyorum. En son ocak ayında yüz yüze görüşmüştük. Yurtdışına çıkacağını ama geri döneceğini söylemişti. Gerçekten dolandırıcı olduklarını bilseydim, abilerimden aldığım borç parayla bu şirkete yatırım yapmazdım. 160 bin lira yatırmıştım, 40 bin lirasını geri alamadım. İçerisinden çıkamayacağım ve beni aşan bir duruma düştüm."

(Milliyet)

MEHMET AYDIN KİMDİR?

27 yaşındaki Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın’ın asıl işi olan arıcılıkla geçimini sağlarken bu projeyi üretti. Çiftlik Bank'ı ilk etapta oyun olarak geliştiren Mehmet Aydın, biriken paralarla 4-5 ay sonra Bursa İnegöl’de 250 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftliğini açtı.

ÇİFTLİK BANK NEDİR?

‘’Çiftlik Bank kendini ne kadar bir oyun olarak tanımlasa da aslında büyük karlar elde edebileceğiniz bir yatırım aracıdır. Yaptığınız gerçek yatırımlar ile çeşitli hayvanlar satın alabiliyorsunuz ve Çiftlik Bank sitesine yapacağınız düzenli ziyaretler ile gerçek para kazanıyorsunuz. Çiftlik Bank ise sizin yaptığınız yatırımları gerçek anlamda hayvan ve arazi satın alımları ile değerlendiriyor. Sistemde hayvanların ömrü genel olarak 365 gündür. Saanen keçisi bu konuda istisnadır ve ömrü 700 gündür. Yatırdığınız tutarı 4-6 ay arasında geri almış oluyorsunuz ve bundan sonraki aylar kazandığınız her kuruş sizin kar hanenize yazılıyor. Hayvanın sanal ömrü sona erdiğinde o hayvandan daha fazla gelir elde edemiyorsunuz ve yeni yatırımlar yapmanız gerekiyor. Düzenli ve mantıklı bir şekilde Çiftlik Bank'ta vakit geçirdiğiniz de yaptığınız 1000 TL'lik bir yatırım 1 sene sonra size en az 2200,00 TL olarak geri dönüyor. Maksimum seviye de faydalanmanız durumunda ise 1000 TL başına 2800 TL'ye kadar kazanabilirsiniz.’’

ÇİFTLİK BANK SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

SPK raporuna göre Çiftlik Bank sistemiyle 77 bin 843 kişiden 511 milyon TL para toplantı. Yine rapora göre 62 bin 877 kişiye 393.3 milyon TL ödeme yapıldı. Kalan 113.4 milyon liranın ise Kıbrıs'a ve Çitlik Bank CEO’su Mehmet Aydın ile eşinin hesabına aktarıldı.

ÜYELİK ALIMI DURDURULDU

SPK incelemesi devam eden şirket 09.01.2018 tarihi itibariyle üyelik alımını durdurduğunu ilan etti. Kararın gerekçesi ise saadet zinciri, ponzi gibi iddialar. Açıklamada "Çiftlik bank oluşturulan tüm olumsuz algıları ve ön yargıları durdurmak, iddia edildiği gibi Ponzi Sistem veya Saadet Zinciri olmadığını ispat etmek üzere sisteme yeni üyelik alımıaskıya alınmıştır' denildi.

SPK'DEN SUÇ DUYURUSU

Sermaya Piyasası Kurulu, Çiftlik Bank hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu. SPK'dan yapılan açıklamaya göre, Çiftlik Bank sistemi için piramit satış sistemi değerlendirmesi yapıldı. Açıklamanın devamında, hileli işlemler yapıldığı belirtilerek, sisteme para yatıranların zarara görebileceği kaydedildi.

SPK'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Çiftlik Bank adı altında www.ciftlikbank.com ve www.ciftlikbank.web.tr adresli internet siteleri ile Çiftlik Bank ile ilişkili olduğu anlaşılan Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Tic. Ltd. Şti., Fame Game Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ, Çanakkale Dora Gıda İçecek İnşaat Petrol Tarım ve Hayvancılık Turizm Ticaret Limited Şirketi ve Famegame Software Ltd. unvanlı şirketler üzerinden yürütülen faaliyetlerin incelenmesi neticesinde; Çiftlik Bank adlı oyun platformunun internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında kullanıcılara yüksek oranlarda getirilerin vaad edildiği, oyun platformunda vaad edilen yüksek oranlı getirinin kaynağı olarak hayvancılık sektöründe yapılan reel yatırımların gösterildiği; ancak söz konusu şirketlerin de zarar ettiği görüldüğünden mevcut üyelere oyun içerisinde yapılması vaad edilen yüksek oranda ödemelerin gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı; sayısı tam olarak tespit edilemeyen çok sayıda kişiden hayatın olağan akışına uygun olmayacak şekilde yüksek getiri taahhüdü yoluyla para toplanmasının 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 80 inci maddesi ile kurulması yasaklanmış olan 'piramit satış sistemi'nin özelliklerini bünyesinde barındırması ve hileli davranışlar yoluyla sisteme para aktaran şahısların zarara uğratılabileceği ve ileride büyük mağduriyetlere yol açabileceği hususları dikkate alınarak, konuyla ilgili olarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 157 ve 158 inci maddeleri kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç ihbarında bulunulmasına ve 6502 sayılı Tüketici Kanunu’nun 6’ncı ve 80’inci maddeleri kapsamında gereğinin takdir ve ifasını temin etmek üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bilgi verilmesine karar verilmiştir" denildi.

BAYİLER MERKEZE KOŞTU

Aydın'ın ülkeden kaçtığını sistemin omurgasını oluşturan bölge bayileri de doğruladı. Son ana kadar Çiftlikbank'a güvenen bayiler, Aydın'ın kaçtığının anlaşılması üzerine soluğu şirketin Ümraniye'deki genel merkezinde aldı. Ancak bayiler genel merkezde hiçbir yetkiliye ulaşamadı. Sözleşmelerin iptali ve alacaklarının temini için arayışa giren üyeler avukatların ve noterlerin kapısına koştu.

TESİSLERİ BASTILAR

Genel merkeze, bir haftadır çalışanların dahi gitmediğini öğrenen bayilere asıl şok ise şirketin üst düzey yöneticilerinden geldi. Çiftlikbank Genel Müdürü Niyazi Karakoç'un bayilerle bir toplantı yaparak "Ben de kandırıldım. Başınızın çaresine bakın" dediği öğrenildi. Yaklaşık 200 Çiftlik Bank mağduru ise dün akşam kamyonlarla Bursa'nın İnegöl ilçesindeki tesislere giderek, zararlarına karşılık tesisdeki hayvanları almak istedi. Çevrede güvenlik önlemi alan jandarma, grubu ikna ederek dağıttı.

500 BİN ÜYESİ VAR

Geçtiğimiz hafta Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Çiftlikbank'a idari yaptırımlar uyguladıklarını ve reklâmları durdurduklarını belirterek, paralarını yatıran vatandaşların Cumhuriyet Savcılıkları'na suç duyurusunda bulunabileceklerini ve dava açabileceklerini söylemişti. Çitflikbank yetkililerinin sistemi döndürmelerinin mümkün olmadığını belirtmişti. Tüfenkci, Çiftlikbank'ın üye sayısının 132 bini aktif toplam 500 bin olduğunu ve yüksek kâr vaatleriyle ciddi paralar toplandığını açıklamıştı.

'ÇOK PİŞMANIZ'

Çiftlikbank'ın en güçlü bayilerinden olan F.T SABAH'a şu açıklamayı yaptı: "Çok pişmanız. Bize her şeyin düzeleceğini söylemişlerdi. 2 aydır ödeme alamıyorduk. Çok kâr vaad ettiler. Sadece benim içeride 400 bin liram var. Sisteme 1 milyon TL yatıranlar oldu. Aydın ile son 5 gündür irtibat kesilmişti. Önce Dubai'ye sonra da Urugay'a gitmiş. Hiç kimse parasını alamıyor. Bankalarda tek kuruş bırakmamışlar " açıklaması yaptı.