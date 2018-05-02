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Çiftlik Bank soruşturması kapsamında Bulgaristan'da yakalanmıştı!

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında hakkında çıkarılan kırmızı bülten ile bulunduğu Bulgaristan'dan istenen Düzgün Genç, iadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'Dolandırıcılık' suçlarından tutuklandı.

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Çiftlik Bank soruşturması kapsamında hakkında çıkarılan kırmızı bülten ile bulunduğu Bulgaristan'dan istenen Düzgün Genç, iadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "Dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı.

Ayrıntılar birazdan...

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