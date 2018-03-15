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Çiftlik Bank soruşturmasında 1 kişi daha tutuklandı

Sakarya'da, Çiftlik Bank soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, H.T. Sakarya'nın Geyve ilçesinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisiyle ilgili Kaymakamlığın, "usulsüz faaliyet yürütüldüğü" yönündeki şikayeti üzerine Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, gözaltına alınan Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Çolak (35) ve savcılığa teslim olan şirketin sahibinin eşi Sıla Aydın tutuklanmıştı.

 

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