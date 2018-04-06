Çiftlik Bank soruşturmasında İstanbul ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı
Soruşturma kapsamında İstanbul ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.
- AA
Çiftlik Bank soruşturması kapsamında İstanbul ve Balıkesir'de 8 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Balıkesir Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, iki kentte belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, ekipler, aralarında Çiftlik Bank'ın muhasebe sorumlusunun da bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı.
Ayrıca, Balıkesir’de Çiftlik Bank'a ait bitcoin maden üretim tesisinde, "bitcoin tarlası" olarak adlandırılan yer tespit edildi. Buradaki cihazlara el konuldu.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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