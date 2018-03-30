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Çiftlik Bank'ın ortağı olan şirkete ait depolarda tarihi geçmiş gıdalar bulundu

Antalya'da, Çiftlik Bank'ın ortağı olduğu iddia edilen şirkete ait depolarda, tarihi geçmiş gıdalar bulundu.

  • AA
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Antalya'da Çiftlik Bank'ın ortağı olduğu öne sürülen şirkete ait depolardaki tarihi geçmiş gıdalara el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Çiftlik Bank soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez ve Muratpaşa ilçelerindeki iki depoya operasyon düzenledi.

Operasyonda, Çiftlik Bank'ın ortağı olduğu iddia edilen şirkete ait 8 kamyonete el konuldu. Depolarda üzerinde "Çiftlik Bank" yazan kolilerde, son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda bal, sucuk, zeytin ve kavurma gibi gıdalar bulundu.

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