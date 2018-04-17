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Cihangir Ulusoy'a tahliye kararı

Ankara’da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında “resmi evrakta sahtecilik” yaptığı iddiasıyla tutuklanan eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy, avukatının itirazı üzerine Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakıldı.

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Hacettepe Teknokent'in zarara uğratılması ve kurumdaki  Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve "resmi evrakta sahtecilik" suçundan  tutuklanan eski Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Cihangir  Ulusoy'un tahliyesi kararlaştırıldı. 

Ulusoy'un avukatı, müvekkilini tutuklayan Ankara 4. Sulh Ceza  Hakimliğinin kararına, Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği nezdinde itirazda bulundu.

Ankara 5. Sulh Ceza Hakimi Hakimi Yusuf Arslan, dosya üzerinde yaptığı  değerlendirme sonucunda, "suç vasfının şüpheli lehine değişebileceği ve tutuklama  tedbirinin ölçülü olmayacağı"na kanaat getirerek, Ulusoy'un tahliyesine karar  verdi.

Tahliye kararına, üst hakimlik nezdinde itiraz hakkı bulunuyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin Hacettepe Teknokent'teki  yapılanması ve kurumun zarara uğratılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında, 2  Nisan'da 25 kişi hakkında gözaltı kararı almıştı.

Gözaltına alınan iş adamı Muhammet Tolga E'nin, Hacettepe Teknokent'e  kendine yakın kişileri yerleştirerek, kadrolaştığı ve aldığı işlerle kurumu  zarara uğrattığı öne sürülmüştü. 

Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy'un ise Muhammet  Tolga E'nin hakkındaki soruşturma ve şikayetlerle ilgili emniyette koruma  sağladığı iddia edilmişti.

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