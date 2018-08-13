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Cihangir'deki silahlı saldırının zanlıları yakalandı

Cihangir'de husumetli olduğu kişinin önünü keserek silahlı saldırı düzenleyen 2 kişi yakalandı. Saldırı anı güvenlik kameraları tarafından görüntülenmişti.

  • DHA
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Önceki gece Beyoğlu Cihangir'de meydana gelen olayda Savaş Öztürk'ün yolu husumetli olduğu bir grup tarafından kesilmiş Öztürk aracına binerek kaçmıştı. Gruptakiler aracın arkasından koşarak ateş açmış ancak olayda yaralanan olmamıştı. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri  F.A ve B.A'yı yakaladı. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. F.A. ve B.A. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
 

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