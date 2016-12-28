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Tunceli'de çıkan çatışmada, bir askerimiz şehit oldu

Tunceli'de, terör örgütü PKK üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralanan asker şehit oldu.

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Tunceli'de, terör örgütü PKK üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bir askerimiz şehit oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentte PKK'lı  teröristlere yönelik bir süredir devam eden operasyonlar kapsamında, kırsal  kesimde arazi arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, bir grup terörist ile karşılaştı.

ÇATIŞMADA 1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Sıcak temas sağlanan teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada bir askerimiz şehit oldu.

Takviye birliklerin de gönderildiği bölgede, teröristlerin etkisiz  hale getirilmesine yönelik operasyon, yoğun kar yağışı altında devam ediyor.

2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Terör örgütüne yönelik operasyonda çıkan çatışmada 2 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

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