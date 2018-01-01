Çılgın proje yılı 2018

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kanal İstanbul'la ilgili seçilen proje alanı üzerinde detaylı modelleme ve saha etüdü çalışmaları da yapıldıktan sonra nihai şeklin verileceğini belirterek, "Yap-İşlet-Devret gibi modeller çerçevesinde alternatif finans modelleri de çalışılıyor. 2018 yılının ilk çeyreğinde mühendislik ilk yarısında ise finans modelleri de dahil olmak üzere etüt proje çalışmaları tamamlanarak, projenin yapım ihalesine çıkmayı planlıyoruz" diye konuştu.

MODERN İPEK YOLU

2018'de demiryollarında hizmet sunan özel sektör işletmecilerinin de sayısının artacağını dile getiren Arslan, "Modern İpek Yolu'nun en önemli halkalarından biri olan Bakü-Tiflis- Kars demiryolu hattında da yük taşımacılığının yanı sıra yolcu taşıması da yapacağız. 2018 yılı içerisinde BTK Demiryolu Hattı'nda taşınan yük miktarını da artıracağız" dedi.

Sabah'ın haberine göre, bugün 55 aktif havalimanı olduğunu, dünya yolcu sırlamasında ilk 8 arasına girildiğini anlatan Arslan, şöyle konuştu: "Avrupa'da ilk üçteyiz. 2018'de havayolu ile seyahat eden yolcu sayısının 205 milyona ulaşmasını hedefliyoruz. Bu kapsamda yeni havalimanları yapımına devam edeceğiz. İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilk etabı 29 Ekim 2018'de açılacak. Rize-Artvin Havalimanı'nın yapımı devam ediyor. Karaman, Yozgat, Bayburt-Gümüşhane ve Tokat Yeni havalimanlarının yapım çalışmalarına başlanacak."

KANAL İSTANBUL'DA ÇED SÜRECİ

Kanal İstanbul güzergâhı için alternatif koridorların belirlendiğini kaydeden Arslan, "Seçilen proje alanı üzerinde detaylı geoteknik, hidrolik modelleme vb. saha etüdü çalışmaları da yapıldıktan sonra nihai şekli verilecek. Söz konusu bu alan içerisinde Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) çalışmalarının ön hazırlıkları sürdürülüyor. Bu hususta, kanal aksı ve genişliği; seçilen bu alan içerisinde kalmakta olup, kanal güzergâhı ve kesiti etüt proje çalışmaları sonucunda kesinleşecek. Etüt proje kapsamında, projenin gerçekleştirilebilmesi için finans modellerine de çalışılıyor. Alternatif modellere de bakılıyor."