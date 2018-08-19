Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Cilvegözü Sınır Kapısı bir hafta kapalı olacak

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 27 Ağustos'a kadar kapalı olacak.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Reyhanlı ilçesine sığınan Suriyelilerin, Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için çıkışlarının tamamlanmasıyla sınır kapısında geçişlere ara verildi.

Bayram tatili ve hafta sonu dahil 7 gün kapalı olacak sınır kapısından, ticari araçlar ile sivil çıkışlarına izin verilmeyecek, yardım tırları ve Suriye tarafından yaralı geçişleri ise yapılacak.

Cilvegözü Sınır Kapısı 27 Ağustos'ta açılacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
17 AĞUSTOS MARMARA DEPREMİ

17 AĞUSTOS MARMARA DEPREMİ

4 büyükler arasında yapılan transferler

4 büyükler arasında yapılan transferler

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA