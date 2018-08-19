Cilvegözü Sınır Kapısı bir hafta kapalı olacak

Reyhanlı ilçesine sığınan Suriyelilerin, Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için çıkışlarının tamamlanmasıyla sınır kapısında geçişlere ara verildi.

Bayram tatili ve hafta sonu dahil 7 gün kapalı olacak sınır kapısından, ticari araçlar ile sivil çıkışlarına izin verilmeyecek, yardım tırları ve Suriye tarafından yaralı geçişleri ise yapılacak.

Cilvegözü Sınır Kapısı 27 Ağustos'ta açılacak.