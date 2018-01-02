Cilvegözü Sınır Kapısı'nda tır yoğunluğu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, Suriye'ye gönderilen insani yardım ve ticari malzemeleri taşıyan tırlar yoğunluk oluşturdu.

Türkiye'nin farklı illerinden Suriye'ye gıda, tekstil, sebze ve meyve, demir, çimento, ev eşyaları, un, mısır, su ve elektronik eşya götüren tırlar ile yardım malzemesi taşıyan araçların, Reyhanlı ilçesindeki sınır kapısından geçişleri sürüyor.

Sınır kapısında zaman zaman uzun tır kuyrukları oluşuyor.

Öte yandan, Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan bazı ailelerin, İdlib ve kırsalındaki güvenli bölgelere döndükleri de görüldü.