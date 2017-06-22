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Kendisini parçalamak isteyen köpeğini suda boğarak ölümden kurtuldu

Samsun'da bir kişi kendisine saldıran Çin aslanı cinsi köpeğini suda boğarak ölümden kurtuldu. Hastaneye kaldırılan yaralı şahıs tedavi altına alındı.

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  Olay, Samsun'un Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçenin Hacıismail Mahallesi'nde ikamet eden ve Canik Belediyesinde sokaklardaki köpekleri toplama işinde çalışan 2 çocuk babası 38 yaşındaki Murat Çöpoğlu, yaklaşık 2 aydır beslediği kendisine ait Çin aslanı cinsi köpeğini gezintiye çıkardı. Ancak başka sokak köpeklerini görünce hırçınlaşan köpek aniden sahibi Murat Çöpoğlu'na saldırdı. Her iki kolunun çeşitli yerlerinden ve karnından yaralanarak kanlar içinde kalan Murat Çöpoğlu kendisini öldürmeye kalkan köpeğinin elinden yol kenarındaki tarla yanına birikmiş yağmur suyunun içinde köpeğini boğarak telef edip canını kurtardı.
 
  Kanlar içinde kalan Murat Çöpoğlu, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi atına alındı. Kollarında derin yaralar oluşan Murat Çöpoğlu, "Köpek aniden bana saldırdı. Eğer yağmur suyunun içinde köpeği boğmamış olsaydım beni öldürecekti" dedi.
 
  Murat Çöpoğlu'nun boğarak öldürdüğü köpek ise Canik Belediye ekipleri tarafından olay yerinden alınarak kuduz olup olmadığının tespiti için Samsun Büyükşehir Belediyesi Köpek Barınağına götürüldü.

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