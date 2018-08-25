Çin Beidou-3 (Kuzey Yıldızı) serisine ait ikiz uyduyu yörüngeye gönderdi
Çin'in Sıçuan eyaletinde bulunan Şiçang Uydu Fırlatma Merkezinden Long March-3B tek taşıyıcı roketiyle uzaya gönderilen uydular fırlatıldıktan dört saat sonra yörüngelerine girdi.
- Gökhan Ertaş / star.com.tr
Beidou-3 navigasyon uydusu serisinin 35’inci ve 36’ıncı uyduları oldukları belirtilen ikiz uydu, yörüngede yapılacak bazı testlerin ardından hizmet vermeye başlayacak.
Beidou Navigasyon Uydu Sistemi, Çin’de 2000 yılında, Asya-Pasifik bölgesinde 2012’den itibaren hizmet vermeye başlamıştı.
Çin’in Beidou navigasyon sistemi tamamlandığında ABD’nin GPS ( Küresel Konumlandırma Sistemi), Avrupa Birliği’nin Galileo, Rusya’nın Glonass sisteminin ardında dünya genelinde hizmet veren 4’üncü küresel navigasyon sistemi olacak.
Long March-3B tek taşıyıcı roketinin Beidou-3 navigasyon uydusu serisinin 35’inci ve 36’ıncı uydularını gönderme anı
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