Son Dakika Haberleri 25

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Çin Beidou-3 (Kuzey Yıldızı) serisine ait ikiz uyduyu yörüngeye gönderdi

Çin'in Sıçuan eyaletinde bulunan Şiçang Uydu Fırlatma Merkezinden Long March-3B tek taşıyıcı roketiyle uzaya gönderilen uydular fırlatıldıktan dört saat sonra yörüngelerine girdi.

  • Gökhan Ertaş / star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beidou-3 navigasyon uydusu serisinin 35’inci ve 36’ıncı uyduları oldukları belirtilen ikiz uydu, yörüngede yapılacak bazı testlerin ardından hizmet vermeye başlayacak.
 
Beidou Navigasyon Uydu Sistemi, Çin’de 2000 yılında, Asya-Pasifik bölgesinde 2012’den itibaren hizmet vermeye başlamıştı. 
 
 
Çin’in Beidou navigasyon sistemi tamamlandığında ABD’nin GPS ( Küresel Konumlandırma Sistemi), Avrupa Birliği’nin Galileo, Rusya’nın Glonass sisteminin ardında dünya genelinde hizmet veren 4’üncü küresel navigasyon sistemi olacak. 
 
 

Long March-3B tek taşıyıcı roketinin Beidou-3 navigasyon uydusu serisinin 35’inci ve 36’ıncı uydularını gönderme anı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İşgalci İsrail askeri korkudan hüngür hüngür ağladı

İşgalci İsrail askeri korkudan hüngür hüngür ağladı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA