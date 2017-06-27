Çin: Sınırlarımız içerisindeki yol yapım çalışmasına Hindistan askerleri müdahale etti
Çin-Hindistan sınırında yer alan Hindistan’a bağlı Sikkim eyaletinde, önceki haftalarda Çinli ve Hindistanlı birliklerin karşı karşıya gelmesinin ardından gerilimi artıran yeni bir gelişme daha yaşandı. Çin, Hindistan'ı Sikkim ve Tibet bölgeleri arasında sınır ihlali yapmakla suçluyor.
Çin-Hindistan sınırında yer alan Sikkim eyaletinde, Çinli ve Hindistanlı birliklerin karşı karşıya gelmesinin ardından gerilimi artıran yeni bir gelişme daha yaşandı.
ASKERLER MÜDAHALE ETTİ
Çin tarafının iddiasına göre, kendi sınırları içerisindeki bir yol yapım çalışmasına Hindistan askerleri müdahale etti.
"HUZURA ZARAR VERİYOR"
Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Ren Guoqiang, Sikkim eyaleti sınırlarında Çin’in ‘egemenlik hakkı’nın bulunduğu DongLang’da yürütülen yol çalışmasının Hindistan ordusuna bağlı askerler tarafından müdahale edildiğini açıkladı. Bakanlık sözcüsü yaşanan gelişmenin sınırdaki huzura ‘ciddi şekilde zarar verdiğini' de söyledi.
HİNDİSTAN DA ÇİN'İ SUÇLUYOR
Hindistan tarafı ise Çin'i Tibet'e gitmeye çalışan hacı adaylarına zorluk çıkardığı için suçluyor.
SICAK ÇATIŞMA POZİSYONU İDDİASI
Öte yandan henüz teyit edilmemiş iddialara göre her iki tarafın askerleri de sınırın sıfır noktasında sıcak çatışma pozisyonuna da geldiler. Ancak uzmanlar iki ülkenin de Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi olduğunu hatırlatarak gerilimin kısa sürede sonlandırılacağını belirtiyor.
ORDULAR ARASINDA GERİLİM
Geçtiğimiz günlerde Çin Halk Kurtuluş Ordusu birlikleri Sikkim sınırında Hindistan’a ait sığınaklara zarar vermiş, yaşanan gelişmeler üzerine iki ülke ordusu arasında gerilim yaşandığı bildirilmişti.
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