Çin: Yoksullukla mücadele konusunda Afrika ülkeleriyle işbirliğini arttıracağız

Liu Yongfu, bugün Çin-Afrika İşbirliği Forumu kapsamında düzenlenen yoksulluğun azaltılması ve kalkınma konulu toplantıda yaptığı konuşmada, yoksulluğu ortadan kaldırarak sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmenin, Çin ile Afrika halklarının ortak hedefi olduğunu kaydetti.

Çin ile Afrika'nın bu alandaki işbirliğini derinleştireceğini ifade eden Liu Yongfu, "Çin ile Afrika arasında yoksullukla mücadeleye dair iletişim yoğunlaşacak. Kuşak ve Yol inisiyatifi çerçevesinde Çin-Afrika yoksullukla mücadele diyalog mekanizması kurulacak. İki taraf, ilgili tecrübelerini de paylaşacak" dedi.

Çin'in Afrikalı gençlere yönelik eğitim projelerine desteğini artıracağının altını çizen Liu, Afrika ülkelerindeki yıllık 10 milyon yeni iş gücünü hedef alan uygulamalı kurslar açılacağını, kıta ülkelerinde yoksullukla mücadele alanında kalifiye personel yetiştirilmesine yardım edileceğini belirtti.

(CRI Türkçe)