Cinayet silahını internetten aldı

İstanbul'da Pendik İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında 17 yaşındaki Helin Palandöken’i öldüren iki arkadaşını ise yaralayan Mustafa Yetgin tutuklandı. Emniyette ve savcılıkta susma hakkını kullanan şüpheli, nöbetçi mahkemede suçunu kabul etti. Cani savunmasında, “Olayın hala şoku altındayım. Neyi nasıl anlatmam gerektiğini bilemediğim için şu ana kadar ifade veremedim. Helin Palandöken ve o esnada yanında bulunan kişilere av tüfeği ile ateş ettiğimi kabul ediyorum. Bu av tüfeğini internetten satın almıştım. Ateş ettikten sonra da olay yerinden kaçtım. Sonrasında ne olduğunu ve ne yaptığımı hatırlamıyorum. Kafam çok karışık” dedi.

Öte yandan internetten satın alınan silahın da ruhsat işlemleri tamamlanmadan teslim edildiği öğrenildi.

ÖĞRENCİLER TANIK OLDU

Korkunç cinayete tanık olan öğrenciler ise acı olayı anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Bir öğrenci, “Merdivenden iniyorduk. Patlama sesi duyduk. Torpil sandık. Sonra baktım. Helin gözlerini kapatmış, ‘yapma’ diyordu. Şahıs Helin’in karnına ateş açtı. Cemil de yaralandı. Daha sonra havaya ateş açtı” dedi. Başka bir öğrenci de, “Silah sesi duydum. İlk Cemil’e sıktı. Ondan sonra Helin’e ateş açtı. Yere düştüğünü gördüm” diye konuştu.