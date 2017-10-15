Cinayet silahını internetten aldı
Okul çıkışı öldürülen 17 yaşındaki Helin’in arkadaşları “Son nefesinde gözlerini kapatıp, ‘yapma’ diye ağladı” derken, genç kızı uzun süredir rahatsız eden cani, av tüfeğini internetten aldığını söyledi.
İstanbul'da Pendik İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında 17 yaşındaki Helin Palandöken’i öldüren iki arkadaşını ise yaralayan Mustafa Yetgin tutuklandı. Emniyette ve savcılıkta susma hakkını kullanan şüpheli, nöbetçi mahkemede suçunu kabul etti. Cani savunmasında, “Olayın hala şoku altındayım. Neyi nasıl anlatmam gerektiğini bilemediğim için şu ana kadar ifade veremedim. Helin Palandöken ve o esnada yanında bulunan kişilere av tüfeği ile ateş ettiğimi kabul ediyorum. Bu av tüfeğini internetten satın almıştım. Ateş ettikten sonra da olay yerinden kaçtım. Sonrasında ne olduğunu ve ne yaptığımı hatırlamıyorum. Kafam çok karışık” dedi.
Öte yandan internetten satın alınan silahın da ruhsat işlemleri tamamlanmadan teslim edildiği öğrenildi.
ÖĞRENCİLER TANIK OLDU
Korkunç cinayete tanık olan öğrenciler ise acı olayı anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Bir öğrenci, “Merdivenden iniyorduk. Patlama sesi duyduk. Torpil sandık. Sonra baktım. Helin gözlerini kapatmış, ‘yapma’ diyordu. Şahıs Helin’in karnına ateş açtı. Cemil de yaralandı. Daha sonra havaya ateş açtı” dedi. Başka bir öğrenci de, “Silah sesi duydum. İlk Cemil’e sıktı. Ondan sonra Helin’e ateş açtı. Yere düştüğünü gördüm” diye konuştu.
TABUTUNU KADINLAR TAŞIDI
Lise öğrencisi Helin Palandöken’in cenazesi Adlı Tıp Kurumu’ndan alındıktan sonra Tuzla’daki Aydınlı Cemevi’ne getirildi. Gözyaşları arasında uğurlanan Helin’in tabutunu kadınlar taşıdı. Baba Nihat Palandöken ayakta durmakta güçlük çekerken, Helin Palandöken, 5 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden annesi Saadet Palandöken’in mezarının yanında toprağa verildi. Genç kızın yakınları, cenaze namazı sonrası birbirine girdi. Bu sırada bir kişi belindeki silahı çıkarıp havaya ateş açtı.
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