Cinayetin görüntüleriyle ilgili karar çıktı

Fliz Aker tarafından öldürüldüğü belirlenen ünlü sunucu Vatan Şaşmaz'ın eşi Yasemin Şaşmaz, mahkemeye başvurarak, eşinin kanlı görüntülerinin yer aldığı görüntülere ilişkin erişim yasağı getirtti

Beşiktaş Conrad oteldeki 1130 numaralı odada ünlü sunucu Vatan Şaşmaz ile Filiz Aker'in cansız bendenlerinin yer aldığı görüntüleri yayınlayan internet sitelerine erişim engeli getirildi.

ÜNLÜ SUNUCUNUN EŞİ MAHKEMEYE BAŞVURDU

Söz konusu görüntülerin yayınlandığı internet sitelerine erişimin engellemesini Şaşmaz'ın eşi Yasemin Şaşmaz talep etti. Şaşmaz, avukatları aracılığıyla dün İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak, eşinin kanlı görüntülerine yer verildiği ve bir takım doğruluğu kanıtlanmamış iddialara yer verildiği belirtilerek söz konusu sitelere erişimin engellenmesini talep etti.

MAHKEME KAMU YARARI GÖRMEDİ…

İstanbul 8. Sulh CezaHakimliği de, söz konusu yayın içeriğinin kamu yararı taşımadığını belirterek Yasemin Şaşmaz'ın talebini kabul etti. Hakimlik, internet sitelerindeki görüntülerin yayından çıkarılmasına ve içeriklere erişimin engellenmesine karar verdi.