Çin'de 5 büyüklüğünde deprem
Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- AA
Çin Deprem Ağları Merkezi, ülkenin güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nin Nyingchi kentinde 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildiğini duyurdu.
Merkez üssü Nyingchi'nin Bayi bölgesi olan depremin 6 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
Söz konusu deprem nedeniyle ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
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