Çin'de 5 büyüklüğünde deprem

Çin Deprem Ağları Merkezi, ülkenin güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nin Nyingchi kentinde 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildiğini duyurdu.

Merkez üssü Nyingchi'nin Bayi bölgesi olan depremin 6 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Söz konusu deprem nedeniyle ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.