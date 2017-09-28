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Çin'den ABD'ye gözdağı: Kore'yi korumak için ordumuzu hazırlıyoruz

Çin Savunma Bakanlığı, Çin ordusunun Kore yarımadasındaki ulusal egemenliği, bölgesel barış ve istikrarı korumak için gerekli tüm hazırlıkları yapacağını ifade etti.

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Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, bir savaşın kopması halinde Çin'in ne gibi hazırlıklar yapacağı sorusuna açıklamalar getirdi.
 
Sözcü, Çin ordusunun Kore yarımadasındaki ulusal egemenliği, bölgesel barış ve istikrarı korumak için gerekli tüm hazırlıkları yapacağını söyledi.
 
Wu, Çin'in, askeri seçeneğin gerginliği çözmek için bir seçenek olmadığını, sorunların müzakereler yoluyla çözülmesi gerektiği görüşünü yineledi.

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