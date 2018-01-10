Çin'in Fransa'dan 184 adet Airbus A320 model uçak alacak

Çin, Çin'in Fransa'dan 184 adet Airbus A320 model uçak sipariş ettiğini duyurdu. Fransız yetkililer anlaşmanın, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkeye yaptığı devlet ziyaretinin ardından Çarşamba günü yapıldığını söyledi.

Anlaşmanın değeri açıklanmadı, ancak şirketin belirlediği uçakların liste fiyatına göre en az 18 milyar dolarlık bir anlaşma olabilir.

Uçaklar 2019 ve 2020 yıllarında teslim edilecek

Açıklama, Macron'un Çin lideri Xi Jinping ile görüşmesinden bir gün sonra geldi ve toplam miktarı açıklanmayan çeşitli ticaret anlaşmalarının imzalandığı da belirtildi.