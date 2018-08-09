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Cinderes beldesinde çıkan orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü

Suriye'nin Afrin ilçesine bağlı Cinderes beldesinde çıkan orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü.

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Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şubesi Müdürü Muzaffer Ketmen, yaptığı açıklamada, Cinderes beldesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın için ekiplerin hızla olay yerine sevk edildiğini belirtti.

Yangına 3 arazöz, su tankı, ilk müdahale ekibi ve 13 personel ile müdahale edildiğini aktaran Ketmen, ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesiyle yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının yapıldığını söyledi.

Ketmen, yangında 3 hektar alanın zarar gördüğünü kaydetti.

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