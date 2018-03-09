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Cinderesi terörden temizleniyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin yolundaki en önemli noktalardan biri olan Cinderesi beldesinin kontrolünü ele geçirirken, bölgede teröristlerin tünel girişlerinde kullanmak üzere yol kenarlarına bıraktıkları beton kalıplar iş makineleriyle kaldırıldı.

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Afrin’e 15 kilometre uzaklıktaki Cinderesi terörden temizleniyor. Bölgede sivillerin evlerine geri dönmeleri amacıyla yol düzenleme çalışmaları yapılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, yollardan molozları iş makineleriyle kaldırırken, teröristlerin tünel girişlerinde kullanmak üzere yol kenarlarına bıraktıkları beton kalıplar iş makineleriyle kaldırıldı. Bir ÖSO askeri, "PKK/PYD teröristlerinden temizlediğimiz Cinderesi beldesi içindeyiz. Gördüğünüz gibi TSK’ya ait iş makinesi kapatılan yolları temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Sivil kardeşlerimizin tekrar şehre dönmesi için hazırlıklar yapıyoruz. Hedefimiz Cinderesi'nden Azez’e giden yolu açmak" dedi.

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