Cinderesi terörden temizleniyor Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin yolundaki en önemli noktalardan biri olan Cinderesi beldesinin kontrolünü ele geçirirken, bölgede teröristlerin tünel girişlerinde kullanmak üzere yol kenarlarına bıraktıkları beton kalıplar iş makineleriyle kaldırıldı.