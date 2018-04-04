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Çin'e S-400 teslimatı tamamlandı

TASS haber ajansı, 2014 yılında imzalanan bir sözleşme ile Çin'in Rusya'dan tedarik ettiği S-400 Triumf hava savunma sisteminin ilk teslimatının tamamlandığını bildirdi. Haberde, kontrol merkezi, radar istasyonu, güç ve destek ekipmanları, yedek parçalar ve S-400 sistemi ile ilgili diğer bazı kalemlerin bulunduğu ilk teslimatın gerçekleştirildiği kaydedildi.

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Rusya, geçtiğimiz yıl Çin'in bir grup askeri personeline S-400 sistemi eğitimi vermişti. Çin Halk Cumhuriyeti, S-400 sisteminin ilk ihracat müşterisi.
 
 
(C4Defence)

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