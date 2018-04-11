Cinemaximum’dan 23 Nisan’a özel yüzde 50 indirim
Cinemaximum’da film keyfi hiç bitmiyor. Cinemaximum, 23 Nisan’a özel kampanyasıyla animasyon severleri ve özellikle çocukları sinema keyfini doyasıya yaşamaya davet ediyor. Kampanya kapsamında 20-23 Nisan tarihleri arasında “Zamanda Kıvrılma, Fındık İşi 2, Taş Devri Firarda, Maşa ve Koca Ayı 2” filmlerinden birine bilet alanlar bir sonraki ziyaretlerinde yüzde 50 indirim kazanacaklar.
Cinemaximum’da sinema deneyimi hem eğlendirecek, hem de kazandıracak fırsatlarla devam ediyor. Beyaz perde tutkunları, Cinemaximum’da 20-23 Nisan tarihleri arasında izledikleri filmlerle yüzde 50 indirim şansı yakalıyor.
Cinemaximum’un sinemaseverlerin ve çocukların yüzünü güldüren kampanyası ile “Zamanda Kıvrılma, Fındık İşi 2, Taş Devri Firarda, Maşa ve Koca Ayı 2” filmlerinden 20-23 Nisan tarihleri arasında bilet alan herkes ikinci ziyaretlerinde geçerli olacak yüzde 50 indirim kazanacak.
Film severler, kazandıkları yüzde 50 indirim kuponlarını 24 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında tüm Cinemaximum’larda 2D ve 3D tüm filmlerde kullanabilecekler.
Dünya standartlarında teknolojiye sahip Cinemaximum salonları ile film tutkunlarının vazgeçilmez adresi olan CGV Mars Cinema Group, konforlu ve kaliteli sinema prensibinin yanı sıra, sinemaseverleri mutlu eden kampanyalarıyla film keyfini doruklara taşıyor.
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