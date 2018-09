Çin'in uydu fırlatma lansmanı uydudan görüntülendi Çin'in uzaktan algılama uydusu dün Çin'in Gobi Çölü'ndeki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezinde gerçekleşen roket fırlatma anını uzaydan an be an görüntüledi.