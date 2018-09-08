Çin'in uydu fırlatma lansmanı uydudan görüntülendi

Uydu, Jilin-1 uydusunu taşıyan OS-X1 roketinin 35 kilometre yüksekliğe ulaşan yaklaşık 200 saniyelik uçuşun ilk anlarını yakalamayı başardı. Katı yakıtlı roketin havaya hızla yükselişini saniye saniye görüntüledi.

Roket lansmanı çinli özel şirket OneSpace'in başarılı ikinci uçuşu olarak kayıtlara geçti.

Geçtiğimiz günlerde yine özel bir şirket olan iSpace firmasına ait roket , Sıçuan eyaletinde bulunan Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden yörünge altı konumlarına iki ticari şirket için mini uyduları uzaya çıkarmıştı

Çin'de ticari uydu sanayisi sektöründe 60'dan fazla şirket faaliyet gösteriyor.