Çin'in Uygur bölgesinde bombalı saldırı girişimi iddiası

Bölgenin resmi internet portalı Tienşan'ın haberine göre, kimliği açıklanmayan dört kişi, Hotan vilayetine bağlı Karakaş kasabasındaki yerel hükumet binasının avlusuna patlayıcı madde yüklü araçla girmeye çalıştı. Bölgedeki güvenlik güçlerinin şüphelileri olay yerinde vurarak öldürdüğü saldırıda, bir başka kişinin daha hayatını kaybettiği, üç kişinin ise hafif yaralandığı belirtildi.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken, "bölgedeki sosyal hayatın normal seyrinde olduğu" vurgulandı.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerindeki patlama ve bıçaklı saldırı gibi olaylar, Pekin yönetimi tarafından doğrudan "radikal gruplarla" ilişkilendiriliyor ancak konuyla ilgili net ve anlaşılır bilgi verilmiyor.

Çin, son dönemde bölgedeki önlem ve tedbirleri artırırken, "bölücü" olduğu iddia edilen kişilerin gözaltı ve yargılanma süreçlerine ilişkin bilgileri kamuoyu ile paylaşmıyor, sadece verilen cezaları resmi medya organları aracılığıyla kamuoyuna duyuruyor.