Son Dakika Haberleri E-gazete 28Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Çin'in Uygur bölgesinde bombalı saldırı girişimi iddiası

Çin'in kuzeybatısında bulunan Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde patlayıcı madde yüklü araçla yerel hükumet binasına girmeye çalıştığı iddia edilen dört kişinin olay yerinde vurularak öldürüldüğü bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bölgenin resmi internet portalı Tienşan'ın haberine göre, kimliği açıklanmayan dört kişi, Hotan vilayetine bağlı Karakaş kasabasındaki yerel hükumet binasının avlusuna patlayıcı madde yüklü araçla girmeye çalıştı. Bölgedeki güvenlik güçlerinin şüphelileri olay yerinde vurarak öldürdüğü saldırıda, bir başka kişinin daha hayatını kaybettiği, üç kişinin ise hafif yaralandığı belirtildi.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken, "bölgedeki sosyal hayatın normal seyrinde olduğu" vurgulandı.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerindeki patlama ve bıçaklı saldırı gibi olaylar, Pekin yönetimi tarafından doğrudan "radikal gruplarla" ilişkilendiriliyor ancak konuyla ilgili net ve anlaşılır bilgi verilmiyor.

Çin, son dönemde bölgedeki önlem ve tedbirleri artırırken, "bölücü" olduğu iddia edilen kişilerin gözaltı ve yargılanma süreçlerine ilişkin bilgileri kamuoyu ile paylaşmıyor, sadece verilen cezaları resmi medya organları aracılığıyla kamuoyuna duyuruyor.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Anayasa paketinde 3 başlıkta uzlaşma sağlandı

Anayasa paketinde 3 başlıkta uzlaşma sağlandı

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu

Birbirinden ilginç bilgiler ve fotoğraflar

Birbirinden ilginç bilgiler ve fotoğraflar

'DEAŞ'a ait 2 bin 700'ü aşkın hedef yok edildi'

'DEAŞ'a ait 2 bin 700'ü aşkın hedef yok edildi'

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tuğluk hakkında karar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA