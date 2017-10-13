Cinsel tacizle suçlanan Ben Affleck özür diledi

Forbes’un haberine göre Affleck, ünlü yapımcı Harvey Weinstein’ın tacizlerini kınadıktan kısa süre sonra kendisini zor bir durumda buldu.

Aktris Burton, ünlü oyuncunun bundan 14 yıl önce TRL’deki bir şovda uygunsuz davranışta bulunduğunu açıkladı.

Affleck, Twitter hesabında, gerçekten de uygunsuz davranışta bulunduğunu itiraf ederek Burton’dan özür diledi.