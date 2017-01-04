Çipli kimlik kartına en çok onlar sevindi

Türkiye genelinde çipli kimlik kartları başvurusunun başlamasıyla beraber, düğün sezonlarının bitmesinden dolayı işleri durgunlaşan fotoğraf stüdyosu işletmecilerindeki yoğunluk bir anda arttı. Yeni kimlik kartı için biyometrik fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar fotoğraf stüdyolarının yolunu tuttu. Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamada bulunan Tekirdağ’daki fotoğraf stüdyosu işletmecileri, uygulamanın başlamasını uzun zamandır dört gözle beklediklerini ifade ederek, "Bu uygulama kış günü ilaç gibi geldi" dedi.

"EN AZINDAN BİR HAREKET OLUŞTU"

Fotoğraf stüdyosu işletmecisi Serap Kılıç ise biten düğün sezonunun ardından işlerinin yeni kimlik kartlarına biyometrik fotoğraf çekerek hareketlendiğini anlatarak, "Şu anda düğün sezonumuz durduğu için, çipli kart uygulaması bizimde işimize yaradı. Biyomerik fotoğraf istendiği için herkesin yeni fotoğraf çekilmesi gerekiyor. Biyometrik ölçülerde istiyorlar çünkü, hem sağlık raporu için hem kimlik kartı için. Bizim için iyi bir uygulama oldu, en azından bir hareket oluştu işimizde. Düğün sezonumuzda bitti bizim için iyi hareket oldu kış sezonumuzda, inşallah ekmeğini yiyeceğiz. Günlük değişiyor ama eskiden günde 20 kişi geliyorsa bu uygulamayla beraber 40 kişi geliyor diyebiliriz, yani işler iki katına çıktı. Kış günü ilaç gibi geldi" ifadelerini kullandı.

"İŞLERİMİZ YÜZDE 50 ORANINDA ARTTI"

Fotoğraf stüdyosu işleten Ercan Demirtaş, "Nüfus kağıtlarımızın değişmesiyle birlikte, piyasalara bir hareketlilik geldi. Bu işlerden de bütün fotoğrafçılar ciddi anlamda faydalanacak. Halkımız da yeni kimliklerine kavuşmuş olacak. Yoğunluğumuz iyi, yoğunuz, işlerimiz yüzde 50 oranında arttı. Ama bu göreceli bir şey ilk etapta insanlar bir yığılıyorlar. Sonradan belki de işler rutine dönebilir. 3 yıl boyunca gerçekten bir hareketlilik getirecek her ilin kendi nüfus yoğunluğuna göre herkes bu pastadan payını alacak" diye konuştu.