Çipli kimlik Nüfus Müdürlüğü randevu nasıl alınır? Pasaport ehliyet yeni kimlik Nüfus Müdürlüğü başvuru şartları neler?

Çipli kimlik Nüfus Müdürlüğü randevu nasıl alınır? Yeni kimlik başvuru ücretleri ne kadar? Kimlik için hangi belgeler gerekli? Pasaport ehliyet yeni kimlik Nüfus Müdürlüğü randevu işlemi nasıl oluyor? sorularına beklenen yanıt geldi. Pasaport, ehliyet, yeni kimliklerde yeni dönem başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Bugünden itibaren çipli kimlik kartlarının yanı sıra ehliyet ve pasaportlar da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden verilecek. Geçtiğimiz hafta pasaport ve sürücü belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin devir töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 Nisan'dan itibaren tüm işlemler için ilçe nüfus müdürlüklerine başvurulabileceğini dile getirmişti. Ve beklenen gün geldi. Bugün itibari ile pasaport ve sürücü belgeleri bugünden itibaren nüfus müdürlüklerinden verilecek. Nüfus müdürlüklerine verilen fotoğraf, parmak izi ve imza, bütün işlemler için geçerli olacak. Vatandaşlar ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezi'nden veya 'randevu.nvi.gov.tr' internet adresinden işlemleri için kolayca randevu alabilecek. Öte yandan, 503 olan pasaport başvuru noktası 761'e, 596 olan sürücü belgesi başvuru noktası ise 680'e çıkarılacak. İşte Pasaport ehliyet yeni kimlik Nüfus Müdürlüğü randevu alma işlemi..



RANDEVU ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN



Pasaport ve sürücü belgeleri bugün itibaren nüfus müdürlüklerinden verilecek. İçişleri Bakanlığı da pasaport ve sürücü belgelerinin de 2 Nisan'dan itibaren nüfus müdürlüklerinden verilecek olması dolayısıyla kamu spotu hazırladı.



"Üçü bir yerde" sloganıyla hazırlanan kamu spotuna göre, yeni düzenlemeyle vatandaşlar, pasaport, ehliyet ve kimliklerini tek bir noktadan alabilecek.



Nüfus müdürlüklerine verilen fotoğraf, parmak izi ve imza, bütün işlemler için geçerli olacak. Vatandaşlar ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezinden veya "randevu.nvi.gov.tr" internet adresinden işlemleri için randevu alabilecek.







YENİ KİMLİK BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?



Vatandaşların nüfus müdürlüklerine verdiği fotoğraf ve parmak izinin tüm işlemler için geçerli olacağı belirtildi. Vatandaşlar ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezinden veya "randevu.nvi.gov.tr" internet adresinden işlemleri için kolayca randevu alabilecek. Yeni kimlik için 18,50 TL, pasaport için 108 TL, sürücü belgesi için ise 134 TL ücret ödenmesi gerektiği öğrenildi.



BAŞVURU NOKTALARI



Öte yandan, 503 olan pasaport başvuru noktası 761'e, 596 olan sürücü belgesi başvuru noktası ise 680'e çıkarılacak.



Geçtiğimiz hafta pasaport ve sürücü belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin devir töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 Nisan'dan itibaren tüm işlemler için ilçe nüfus müdürlüklerine başvurulabileceğini dile getirmişti. Soylu, "Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi işlemleri aynı yerde yapılacağından vatandaşımızın birden fazla belge için başvuru yapması gerektiğinde ayrı ayrı belge sunmak zorunda kalmayacaktır. Ayrıca ehliyetin, nüfusun, pasaportun verilerini bilgi için kullanabilme imkanına da sahip olabilecektir" demişti.



E-Nüfus Sendikası Genel Başkan Ali Kart ise 2 Nisan 2018 tarihi itibarıyla çipli kimlik kartlarının yanı sıra ehliyet ve pasaportların da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne devredileceğini hatırlatarak, işlemlerde yetersiz altyapı ve iş yükü nedeniyle büyük sorun yaşanacağını savunmuştu.



NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN NASIL RANDEVU ALINIR?



Pasaport ve sürücü belgeleri bugünden itibaren nüfus müdürlüklerinden verilecek. Nüfus müdürlüklerine verilen fotoğraf, parmak izi ve imza, bütün işlemler için geçerli olacak. Vatandaşlar ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezi'nden veya 'randevu.nvi.gov.tr' internet adresinden işlemleri için kolayca randevu alabilecek. Öte yandan, 503 olan pasaport başvuru noktası 761'e, 596 olan sürücü belgesi başvuru noktası ise 680'e çıkarılacak.









NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?



Pasaport, kimlik ya da ehliyet almak isteyen vatandaşlar öncelikle ücret ödemek zorundalar. Randevu sistemine baktığınızda da bu konuyla ilgili sayfada uyarılar yer alıyor.



Ücret uyarısından sonra pasaport için ekranda karşınıza "Türkiye'de mi başvuru yapacaksınız?" sorusu geliyor. "Tamam" kısmını tıkladığınızda da "Kimliğiniz var mı?" sorusuyla karşılaşıyorsunuz. Yeni kimliğiniz varsa "Tamam" butonunu bastığınızda randevu alabileceğiniz yerler görünüyor. Eğer yeni kimliğiniz yoksa karşınıza "T.C. Nüfus Cüzdanınızda "T.C. Kimlik No" yazılı mı?" sorusu çıkıyor. Onayladığınızda da randevu ekranına ulaşıyorsunuz.



BAKAN SOYLU AÇIKLAMIŞTI!



Geçtiğimiz hafta pasaport ve sürücü belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin devir töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 Nisan'dan itibaren tüm işlemler için ilçe nüfus müdürlüklerine başvurulabileceğini dile getirmişti. Soylu, "Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi işlemleri aynı yerde yapılacağından vatandaşımızın birden fazla belge için başvuru yapması gerektiğinde ayrı ayrı belge sunmak zorunda kalmayacaktır. Ayrıca ehliyetin, nüfusun, pasaportun verilerini bilgi için kullanabilme imkanına da sahip olabilecektir" demişti.



E-Nüfus Sendikası Genel Başkan Ali Kart ise 2 Nisan 2018 tarihi itibarıyla çipli kimlik kartlarının yanı sıra ehliyet ve pasaportların da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne devredileceğini hatırlatarak, işlemlerde yetersiz altyapı ve iş yükü nedeniyle büyük sorun yaşanacağını savunmuştu.



BAKANLIK KAMU SPOTU HAZIRLADI



İçişleri Bakanlığı, pasaport ve sürücü belgelerinin de nüfus müdürlüklerinden verilecek olması dolayısıyla "Üçü bir yerde" başlıklı kamu spotu hazırladı.



VALİ ŞAHİN'DEN PASAPORT UYARISI



İstanbul Valisi Vasip Şahin pasaport ve sürücü belgesi gibi işlemlerin, nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilmeye başalamsıyla ilgili, Başakşehir Nüfus Müdürlüğü'nde incelemelerde bulundu. "Yeni sistemle vatandaşlar işlem sayısı azaltılmış bir şekilde prosedürle taleplerine ulaşmış olacaklar. Nüfus müdürlüklerinde kadro takviyesi yapıldı. İstanbul'a 350 ek personel takviyesi bakanlık tarafından yapıldı " diyen Şahin, pasaportarla ilgili uyarıda da bulundu. Şahin şunları söyledi: "Resmi ve hizmet pasaportu ve hususi pasaportlar il nüfus müdürlüklerinden, diğer umumi pasaportlar ilçe müdürlüklerinden temin edilebilecek. Vatandaşlar bu ayrıma dikkat ederlerse farklı farklı yerlere giderek zaman kaybetmemiş olurlar."