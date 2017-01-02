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Çipli kimlikte yoğun mesai

Çipli kimlik kartlarına başvurular tüm illerde alınmaya başlandı. Kimlik belgesi ve son 6 ayda çekilen biyometrik fotoğrafla yapılan başvurularda, parmak ve damar izi de alınıyor.

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Yeni çipli kimlik kartı başvurusu dün itibariyle Türkiye genelinde başladı. Kimlik kartı başvuruları, “https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr” internet sitesinden, “Alo 199” çağrı merkezinden randevu alınarak veya randevusuz ilçe nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere gidilerek yapılabiliyor. Nüfus müdürlüklerine gelemeyecek durumdaki vatandaşların başvuruları ise “Gezici Kayıt Terminalleri” ile alınıyor. İnternetten randevu alımında ilk gün yoğunluğu yaşanırken müracaatlarda, başvuru sahibinin T.C. kimlik numarası sorgulanarak, kimlik bilgileri ve en son aldığı nüfus cüzdanı veya kimlik kartı bilgisi kontrol ediliyor.      

15 YAŞ SINIRI 

İlk defa kimlik kartı başvurusunda, nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı veya basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belgelerden birisi ile son 6 ay içinde çekilen ve 1 biyometrik fotoğraf isteniyor. Başvuru sırasında kişinin biyometrik verileri, parmak izi, parmak damar izi, el ayası damar izi olarak hem sağ hem de sol el için alınıyor. Kişinin biyometrik verisinin alınamadığı durumlarda ise nedeni sisteme kaydediliyor. Kimlik kartı ücretleri, kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenenler için 16 lira, kayıp nedeniyle düzenlenenler için 32 lira olarak belirlendi. 15 yaşını tamamlamış kişiler başvurularını şahsen yapabiliyor. 15 yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğraf yer almıyor ancak başvuran tarafından talep edilmesi halinde her yaş grubundaki çocuğun fotoğrafı kimlik kartlarına basılabiliyor. 

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