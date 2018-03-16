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Cizre'de cami tuvaletinde erkek cesedi bulundu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir genç, cami tuvaletinde kolunda uyuşturucu şırıngası ile ölü olarak bulundu.

  • İHA
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Olay, akşam saatlerinde Alibey Mahallesi'ndeki Buğday Pazarı Camisi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ikindi namazını kılmak için camiye gelen vatandaşlar erkekler tuvaletinde bir kapının dakikalarca açılmamasından şüphelendi. Cami görevlileri ve vatandaşlar kapıyı zorlayarak içeri girince 18 yaşındaki Yusuf Dündar'ı elinde uyuşturucu şırıngası ile yerde cansız bir şekilde buldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Dündar'ın öldüğünü tespit etti.

Hırsızlık girişiminden dolayı cezaevinden yeni çıktığı belirtilen Dündar'ın ölüm haberini alan yakınları cami önünde sinir krizi geçirdi. Anne ve babasının Mersin'de olduğu öğrenilen Dündar'ın uyuşturucu kullandıktan sonra öldüğü tahmin ediliyor. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yapmış olduğu incelemenin ardından Dündar'ın cesedi otopsi için Cizre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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