'ClearScan' Atatürk Havalimanı'nda kullanılmaya başlandı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nca alınan kararla yurt dışından sipariş edildikten sonra geçen ay ilgili terminale montajı yapılan, katı, sıvı ve tabaka patlayıcıları tespit etme özelliğine sahip iki cihazdan biri için işlemler tamamlandı.Cihazı kullanacak güvenlik görevliler için verilen eğitimlerin sona ermesiyle cihaz, Türk Hava Yolları'nın (THY) ABD'ye yapacağı tarifeli sefer öncesinde kullanılmaya başlandı.Yolcuların uçağa binmeden önce yanlarında bulundurduğu çantalar cihazdan geçirildi.Söz konusu cihazla, dizüstü bilgisayar gibi elektronik cihazları, şişe içindeki sıvı ve benzeri maddeleri tespit edilmeye yönelik işlemler yapıldı. ABD'ye giden yabancı yolcular, seyahat güvenliği için hayata geçirilen uygulamadan vakit kaybının önüne geçmesi nedeniyle memnun olduklarını bildirdi.

- Üç boyutlu yansıma

ABD'li L3 Güvenlik Sistemleri Şirketi tarafından dünyada en ileri teknoloji kullanılarak üretilen tomografi cihazı, hava yolu güvenliğini artırırken yolculara da rahatlık sağlayacak. ABD Ulaşım Güvenliği İdaresi (TSA) ile Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC) tarafından da onaylanan, "ClearScan" markasıyla üretilen cihaz, elektronik cihazların yanı sıra sudaki bomba düzeneğini de tespit edebiliyor. Saatte 500 bagaja kadar tarama yapabilen cihaz, düşük yanlış alarm oranıyla önemli bir ihtiyacı gideriyor. Cihaz, her türlü bagajda, elektronik ürünlerde veya tarama yaptığı nesnelerde herhangi bir patlayıcı madde bulunması durumunda otomatikman işaretleyerek alarm verme özelliğiyle dikkati çekiyor.Tarama yaptığı nesnelerin görüntüsünü 3 boyutlu ekrana yansıtacak cihazla, dokunmatik ekran vasıtasıyla operatöre görüntüyü her türlü çevirme, döndürme, yaklaştırma, belirli nesneleri sıyırma, nesnenin içindeymiş gibi inceleme olanağı sağlanıyor.