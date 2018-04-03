Cloudflare DNS, Türkiye'de jet hızıyla engellendi

İnternet kullanıcıları kısıtlama ve engellemelere takılmadan özgür bir web deneyimi yaşamak için İnternet Servis Sağlayıcı'larının DNS sunucuları yerine özel DNS hizmetlerini kullanmayı tercih ediyorlar. Genelde birçok kişi Google Public DNS ve OpenDNS gibi popüler hizmetleri kullansa da geçtiğimiz günlerde bunların arasına Cloudflare tarafından 1.1.1.1 gibi akılda tutulması oldukça kolay bir IP'ye sahip yeni bir alternatif eklendi.

1 Nisan 2018 tarihi itibariyle kullanıma sunulan ücretsiz ve gizlilik odaklı bu DNS hizmeti Cloudflare’ın 172.217.10.46'dan sonraki ikinci çözümü olarak lanse edildi. 14 ms'lik küresel yanıt süresiyle şu anki en hızlı DNS hizmeti olduğu iddia edilen 1.1.1.1, hız konusunda 20.64 ms'lik OpenDNS ve 34.51 ms'lik Google'ı geride bırakıyor. Ayrıca 24 saat sonra tüm DNS sorgularını silmek üzere tasarlanan hizmetin verilerinizi saklaması gibi bir durum da söz konusu değil.

Türkiye için sevinç kısa sürdü

Cloudflare tarafından 1 Nisan'da resmen kullanıma sunulan ücretsiz DNS hizmetinin Türkiye'de engellenmesi çok uzun sürmedi. İnterneti hızlandırırken aynı zamanda web tarama oturumlarının gizliliğini korumaya da yardımcı olan 1.1.1.1 ülkemizde jet hızıyla engellendi. Turkey Blocks tarafından yapılan açıklamaya göre yeni DNS hizmeti kullanıma sunulduğu gün filtrelenerek ülkemizdeki kullanıcıların faydalanmasının önüne geçildi. Yeni hizmetin önümüzdeki günlerde tekrar erişime açılıp açılmayacağını ise zaman gösterecek.

(Donanım Haber)